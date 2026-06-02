Tomorrow erhöht Preise und erweitert Leistungen deutlich

Die Nachhaltigkeitsbank Tomorrow führt neue Preise ein und erweitert zugleich den Leistungsumfang ihrer Kontomodelle.

Tomorrow hat mehrere Änderungen für seine Girokonten, Karten und Zusatzleistungen angekündigt. Die bisherigen Modelle werden preislich angepasst.

Das Kontomodell Change kostet künftig 8,90 Euro pro Monat, während Plus, das bisher unter dem Namen Zero geführt wurde, für 17,90 Euro monatlich angeboten wird. Zudem ergänzt das Unternehmen sein Identifikationsverfahren um BankIdent+ und Pennydrop.

Auch bei Bargeldabhebungen und Zahlungen im Ausland ändern sich die Konditionen. Demnach sind im Tarif Change künftig fünf kostenlose Abhebungen pro Monat weltweit enthalten. Im Tarif Plus sollen kostenlose Abhebungen weltweit unbegrenzt möglich sein. Zusätzlich entfallen in beiden Modellen Fremdwährungsgebühren bei Kartenzahlungen.

Neue Leistungen bei Sparen, Reisen und Sicherheit

Beim Tagesgeld bleibt der Zinssatz für Bestandskunden im Tarif Change unverändert bei 0,75 Prozent pro Jahr. Im Tarif Plus erhalten Neukunden nach Ablauf des Aktionszinses laut Tomorrow 1,25 Prozent pro Jahr. Außerdem entfällt die bisherige Kauf- und Verkaufsgebühr für den Zugang zum Tomorrow Fund in den kostenpflichtigen Modellen.

Wichtige Neuerungen im Überblick:

Weltweite kostenlose Bargeldabhebungen in erweitertem Umfang

Kartenzahlungen ohne Fremdwährungsgebühr

Neue Reise- und Freizeitversicherungen

Doppelter Klimaschutzbeitrag im Tarif Plus

Exklusiver Rückruf-Service für Plus-Kunden

Neu hinzu kommen verschiedene Versicherungsleistungen. Kunden der Tarife Change und Plus erhalten unter anderem eine Auslandsreise-Krankenversicherung, eine Notfallversicherung sowie einen Ticketschutz. Im Tarif Plus werden zusätzlich Leistungen wie Reise-Rücktrittsschutz, Gepäck- und Flugverspätungsversicherung, Reisegepäckschutz sowie eine Handydiebstahlversicherung angeboten.

Ich halte die Anpassungen für eine deutliche Neuausrichtung der Kontomodelle. Höhere monatliche Gebühren werden dabei mit zusätzlichen Reise-, Sicherheits- und Serviceleistungen kombiniert, wodurch die Angebote künftig stärker voneinander abgegrenzt werden.

Zu Tomorrow →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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