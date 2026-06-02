MG Motor: Neue Elektroautos für Deutschland setzen auf „Innovation“

SAIC hat sich dank MG Motor mittlerweile als feste Marke in Deutschland etabliert und ist vor allem bei den Elektroautos gut aufgestellt und dank guten Angeboten auch durchaus beliebt. Aber man ist eben eher als „Billig-Marke“ bei uns bekannt.

Zwei neue Modelle sollen das ändern, denn im Juli starten der MG IM5 und MG IM6 in Deutschland, zwei neue Elektroautos, deren Slogan „Intelligence in Motion“ für mehr Innovation stehen soll. Es gibt moderne Technik statt zu aggressive Preise.

MG setzt auf 800 Volt in Elektroautos

Zu den Highlights gehören laut MG Motor unter anderem eine 800-Volt-Architektur, bis zu 553 kW (751 PS) und bis zu 655 km (WLTP) Reichweite. Während man bisher nicht unbedingt mit einer guten Ladeleistung glänzte, so verspricht man hier, dass man die 80 Prozent in nur 17 Minuten erreicht – ein Wert von Premiummodellen.

Preise und finale Details wollte MG Motor allerdings noch nicht für Deutschland nennen, ein Blick auf andere Märkte zeigt, dass der IM5 als neue Limousine bei 45.000 Euro und der IM6 als neuer SUV bei 55.000 Euro starten könnte. Bisher gibt es noch keine deutsche Seite für die beiden Modelle, dafür aber eine EU-Webseite:

Sieht im Vergleich zu anderen MG-Modellen doch etwas mehr nach „China“ aus, wo man die beiden natürlich schon seit einer Weile kaufen kann. Ich bin aber mal gespannt, ob der Schritt in den Premiummarkt mit dem IM-Logo gelingen wird.

Sollte SAIC hier allerdings auch über aggressive Leasingpreise angreifen, dann wären das zwei spannende Elektroautos für Deutschland, bei denen es kein Zufall sein dürfte, dass sie sich am Tesla Model Y und Tesla Model 3 orientieren. Falls man Tesla preislich aber unterbietet, und technisch übertrumpft, könnte das klappen.

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