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Nintendo Direct: Großes Event wohl nächste Woche

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Der Insider „NateTheHate“ gilt als sehr gute Nintendo-Quelle und er hat heute über X verlauten lassen, dass er einen neuen Podcast aufgenommen hat, der nächste Woche am Mittwoch online geht. Darin geht es um das erste Jahr der Switch 2, um seine Meinung zu StarFox und es geht auch um die nächste Nintendo Direct.

Wer Nate kennt, der weiß, dass solche Ausgaben meist sehr kurz vor einer neuen Nintendo Direct online gehen, was bedeuten könnte, dass Nintendo den 11. Juni anpeilt. Ein Datum nennt die Quelle nicht, aber sollte das stimmen, und es würde gut zur aktuellen Gaming-Zeit passen, folgen sicher bald noch mehr Quellen.

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