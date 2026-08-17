Tarife

Lyca Mobile startet frische Mobilfunktarife

René Hesse
Von
Lyca Mobile (KI)

Lyca Mobile hat zuletzt fünf neue Mobilfunktarife mit bis zu 120 GB Datenvolumen und Preisen ab 3,99 Euro gestartet.

Das Angebot umfasst zwei neue Prepaid-Tarife sowie drei Postpaid-Varianten. Bei den Prepaid-Angeboten gilt der jeweilige Rabatt für den Kauf und anschließend für 23 Verlängerungen. Die drei Vertragstarife erhalten eine Preisgarantie von 24 Monaten.

Auffällig ist der International Plus L Boost AFF mit 120 GB für 9,99 Euro. Der kleinere International Plus S Boost AFF umfasst 32 GB für 4,49 Euro. Lyca Mobile nutzt in Deutschland das Netz von Telefónica (o2).

Lyca Mobile: Neue Tarife im Überblick

Die wichtigsten Konditionen der neuen Angebote:

  • 32 GB Prepaid für 4,49 Euro
  • 120 GB Prepaid für 9,99 Euro
  • 10 GB Postpaid für 3,99 Euro
  • 25 GB Postpaid für 4,99 Euro
  • 50 GB Postpaid für 7,49 Euro

Bei den Postpaid-Angeboten heißt der Einstiegstarif Global Connect S Flex. Darüber positioniert Lyca Mobile den Global Connect M Flex mit 25 GB sowie den Global Connect L Flex mit 50 GB. Nach Unternehmensangaben bleiben die genannten Preise jeweils für 24 Monate bestehen.

Zu Lyca Mobile →

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