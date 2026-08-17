Lyca Mobile startet frische Mobilfunktarife
Lyca Mobile hat zuletzt fünf neue Mobilfunktarife mit bis zu 120 GB Datenvolumen und Preisen ab 3,99 Euro gestartet.
Das Angebot umfasst zwei neue Prepaid-Tarife sowie drei Postpaid-Varianten. Bei den Prepaid-Angeboten gilt der jeweilige Rabatt für den Kauf und anschließend für 23 Verlängerungen. Die drei Vertragstarife erhalten eine Preisgarantie von 24 Monaten.
Auffällig ist der International Plus L Boost AFF mit 120 GB für 9,99 Euro. Der kleinere International Plus S Boost AFF umfasst 32 GB für 4,49 Euro. Lyca Mobile nutzt in Deutschland das Netz von Telefónica (o2).
Lyca Mobile: Neue Tarife im Überblick
Die wichtigsten Konditionen der neuen Angebote:
- 32 GB Prepaid für 4,49 Euro
- 120 GB Prepaid für 9,99 Euro
- 10 GB Postpaid für 3,99 Euro
- 25 GB Postpaid für 4,99 Euro
- 50 GB Postpaid für 7,49 Euro
Bei den Postpaid-Angeboten heißt der Einstiegstarif Global Connect S Flex. Darüber positioniert Lyca Mobile den Global Connect M Flex mit 25 GB sowie den Global Connect L Flex mit 50 GB. Nach Unternehmensangaben bleiben die genannten Preise jeweils für 24 Monate bestehen.
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