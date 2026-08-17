Tarife

20 Prozent mehr Datenvolumen: HIGH hält den Preis im Telekom-Netz stabil

René Hesse
Von
High Mobile

Der Mobilfunkanbieter HIGH erhöht das Datenvolumen seines größten Tarifs von 100 auf 120 GB und hält den Preis stabil bei 19,99 Euro.

Die Umstellung erfolgte heute. Damit steigt das enthaltene Datenvolumen um 20 Prozent. Zur Auswahl stehen weiterhin eine Variante mit 24 Monaten Laufzeit und ein monatlich kündbarer Flex-Tarif.

HIGH 120 5G startet im Telekom-Netz

Beide Tarife nutzen das Telekom-Netz und bieten 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Download sowie 25 Mbit/s im Upload. Gegen 3 Euro monatlich lässt sich die maximale Geschwindigkeit auf 100 Mbit/s erhöhen.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • 120 GB 5G-Datenvolumen für 19,99 Euro pro Monat
  • Telefon- und SMS-Flat sowie VoLTE und WiFi-Call
  • 24 Monate Laufzeit ohne Anschlusspreis oder Flex-Tarif für 29,90 Euro Anschlusspreis
  • Beim Laufzeittarif steigt der Preis ab dem 25. Monat auf 29,99 Euro

Ein Aktionsende wurde bislang nicht genannt. Der Flex-Tarif kostet nach Angaben des Anbieters dauerhaft 19,99 Euro monatlich.

Zu HIGH mobile →

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