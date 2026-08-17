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Marvel: Diese Inhalte solltet ihr vor „Avengers: Doomsday“ schauen

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Wer das Marvel Cinematic Universe genießen möchte, der sollte am Ball bleiben und die Inhalte kennen. Früher waren es nur die Filme, heute sind es auch Serien bei Disney+. Das war früher eine große Stärke, mit der die Marvel Studios ihre Charaktere aufbauten, aber es wurde zu einer Schwäche, weil es zu viel wurde.

Nach Avengers: Endgame, dem Finale einer auf 10 Jahre angelegten Saga, waren viele raus, da es zu viel und zu verwirrend wurde. Und weil den Marvel Studios der Plan fehlte. Jetzt ist man zurück und falls euch der Hype rund um Avengers: Doomsday gepackt hat, dann solltet ihr vorher ein paar Marvel-Inhalte aufholen.

Disney empfiehlt 15 Marvel-Inhalte

Disney hat eine offizielle Empfehlung mit 15 Projekten veröffentlicht, die man sich vor Doomsday anschauen sollte. Der Fokus liegt auf Filmen, mit Loki gibt es nur eine Serie, wenn ich das richtig sehe (und die ist sogar gut). Und man findet in der Liste auch ein paar Filme der alten Marvel-Ära, wie die Avengers-Filme selbst:

  • X-Men
  • X-Men 2
  • Captain America. The First Avenger
  • The Avengers
  • Avengers: Infinity War
  • Avengers: Endgame
  • Loki
  • Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
  • Spider-Man: No Way Home
  • Black Panther: Wakanda Forever
  • Captain America: Brave New World
  • Deadpool & Wolverine
  • Doctor Strange in the Multiverse of Madness
  • Thunderbolts*
  • The Fantastic Four: First Steps

Alle Inhalte sind direkt bei Disney+ zu finden und manche sind wichtiger, manche weniger. Manche führen auch einfach nur die Helden ein, wenn euch also egal ist, wie die Thunderbolts entstanden sind, könnt ihr das auch skippen. Ich fand den Film zwar ganz okay, aber er hat keine wichtige Grundlage für Doomsday gelegt.

Mir fehlt nicht mehr viel, ich habe vor ein paar Wochen schon damit begonnen, dass ich gewisse Inhalte nachhole. Jetzt fehlt mir nur noch Captain America: Brave New World (neben den alten X-Men-Filmen) und um den mache ich bisher gekonnt einen Bogen. Vielleicht belasse ich es da am Ende bei einer Zusammenfassung.

Doctor Strange Marvel Header
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  1. Cress 💎
    sagt am

    Kannste keinem Erzählen… Auf dem Film habe ich echt 0 Bock aktuell.

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