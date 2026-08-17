Home Assistant: Update für Midea Smart AC liefert mehr Daten

Die Home-Assistant-Integration Midea Smart AC erhält mit Version 2026.8.x neue Sensoren und ein frei wählbares Update-Intervall.

Die aktuelle Version erweitert vor allem die Diagnosemöglichkeiten für kompatible Midea-Klimaanlagen. Neu hinzugekommen sind zusätzliche Daten der Innen- und Außeneinheit. Dazu zählt unter anderem ein Sensor für die Wasserpumpe. Die neuen Sensoren müssen bei Bedarf manuell aktiviert werden.

Mit Version 2026.8 lässt sich zudem festlegen, wie häufig Home Assistant die Entitäten aktualisiert. Das Intervall kann zwischen 1 und 30 Sekunden liegen. Dadurch lassen sich kurzzeitige Zustandsänderungen, etwa bei der Wasserpumpe, zuverlässiger erfassen.

Info Diese Integration funktioniert lokal. Um das Midea-Gerät zu steuern, ist keine Internetverbindung erforderlich.

Midea Smart AC 2026.8.1 behebt zusätzlich einen Release-Fehler

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Neue Diagnose-Sensoren für mehrere Datengruppen

Update-Intervall zwischen 1 und 30 Sekunden

Unterstützung für Lamellenwinkel über Datengruppe 11

Aktualisierte deutsche Übersetzungen

Verbesserungen bei Einrichtung und Geräteerkennung

Die inzwischen veröffentlichte Version 2026.8.1 entspricht funktional weitgehend 2026.8.0. Sie wurde erneut veröffentlicht, weil das Manifest zuvor nicht korrekt aktualisiert worden war. Gleichzeitig wurde die zugrunde liegende Bibliothek msmart-ng auf Version 2026.8.0 angehoben.

Ich halte vor allem das einstellbare Abfrageintervall und die zusätzlichen Diagnosewerte für sinnvoll. Wer seine Midea-Klimaanlage intensiv in Automationen einbindet, bekommt damit deutlich mehr Möglichkeiten für präzisere Auslöser und Zustandsanzeigen.

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