Der Bund hat 13 Verwaltungsleistungen vollständig digitalisiert und damit ein Ziel seiner Modernisierungsagenda übertroffen.

Ursprünglich sollten bis Ende Oktober 2026 zehn Leistungen digital verfügbar sein. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) meldet nun drei zusätzliche Angebote. Sämtliche Vorgänge laufen über eine zentrale Plattform, von der Antragstellung über die Bearbeitung bis zum Bescheid und zur elektronischen Ablage.

Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Onlineformularen: Auch die internen Verwaltungsprozesse sollen ohne Papier und Systemwechsel funktionieren. Angaben werden automatisch auf Plausibilität geprüft, Mehrfacheingaben und manuelle Arbeitsschritte sollen entfallen.

Diese Verwaltungsleistungen sind jetzt vollständig digital

Die 13 Leistungen verteilen sich auf drei Projekte:

Kommunale Wärmeplanung: Sieben Leistungen rund um die Erstellung von Wärmeplänen und den Austausch relevanter Daten zwischen Gemeinden, Behörden und Energieunternehmen.

Sieben Leistungen rund um die Erstellung von Wärmeplänen und den Austausch relevanter Daten zwischen Gemeinden, Behörden und Energieunternehmen. Antarktis-Genehmigungen: Fünf Leistungen für Tätigkeiten in der Antarktis, darunter Genehmigungen und Ausnahmen für geschützte Gebiete, Tiere und Pflanzen.

Fünf Leistungen für Tätigkeiten in der Antarktis, darunter Genehmigungen und Ausnahmen für geschützte Gebiete, Tiere und Pflanzen. Schusswaffen und Munition: Ein EU-Meldedienst für gewerbliche Waffenhersteller und Waffenhändler beim Verbringen von Waffen oder Munition aus Deutschland.

Die Auswahl ist durchaus speziell. Wer bei digitaler Verwaltung zuerst an alltägliche Behördengänge denkt, dürfte mit Antarktis-Genehmigungen wenig anfangen können.

Digitalisierung soll auch hinter den Kulissen funktionieren

Das sogenannte Ende-zu-Ende-Digitalisierungsprogramm geht über den digitalen Zugang des Onlinezugangsgesetzes hinaus. Es soll komplette Verwaltungsabläufe automatisieren und dabei auch Künstliche Intelligenz einsetzen.

Die zentrale Plattform wird bereits in der Bundesverwaltung genutzt. Perspektivisch soll der Ansatz auch außerhalb der Bundesverwaltung zum Einsatz kommen.

Für die breite Bevölkerung sind die jetzt digitalisierten Spezialverfahren zunächst wenig relevant. Interessanter dürfte werden, wann solche durchgängigen Prozesse auch bei häufig genutzten Verwaltungsleistungen ankommen.

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