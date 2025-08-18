Battlefield: Neue Strategie für die Zukunft geplant

Das neue Battlefield 6 kommt bisher sehr gut an und könnte im Herbst ein großer Erfolg und ernsthafte Konkurrenz für Call of Duty werden. Doch EA möchte das große und sehr lukrative Spiel von Activision nicht nur einmalig in die Knie zwingen.

Wie Michael Pachter berichtet, habe ihm Byron Beede von EA bestätigt, dass das Franchise in Zukunft zu einem jährlichen Zyklus wechselt und drei Studios parallel an drei neuen Spielen arbeiten werden, damit es jedes Jahr ein neues Battlefield gibt.

Battlefield: Neue Strategie dauert noch

Eine ähnliche Strategie verfolgt Activision bei Call of Duty, wobei Byron Beede im Gespräch betont hat, dass man bei EA noch 5-6 Jahre davon entfernt ist. Vor ein paar Wochen behauptete das übrigens auch ein ehemaliger DICE-Mitarbeiter.

Klingt aus finanzieller Sicht durchaus nachvollziehbar, mit Battlefield 6 schafft man jetzt die Grundlage für eine positive Stimmung nach dem Comeback der Marke und darauf baut man dann auf, bevor man die Kuh in ein paar Jahren so richtig melkt.

Was mich nur skeptisch stimmt, auch wenn ich es EA zutraue, ist die Zahl der Studios. An Battlefield 6 arbeiten vier Studios, streicht man also drei aus dieser Gleichung, dann wird die Qualität von einem jährlichen Titel vermutlich sinken.