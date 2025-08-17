Mein Tipp der Woche: Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza war vor einem Monat schon mein Tipp der Woche, doch seit dem habe ich das Spiel beendet und nicht nur durchgespielt, sondern auch noch nach dem Ende einige Dinge abgehakt. Und es ist eine waschechte Empfehlung.

Das Lineup der Nintendo Switch 2 hat mich zum Launch nicht abgeholt, denn die meisten Spiele (wie Cyberpunk) kannte ich schon (und in besserer Qualität) und Mario Kart World ist nett, aber a) für mich ein reines Multiplayer-Spiel (und eher in Gesellschaft) und b) muss ich sagen, dass mir Mario Kart 8 sogar besser gefällt.

Wie dem auch sei, ich jammere hier seit Jahren, dass Donkey Kong von Nintendo vernachlässigt wird und dieser ist nicht nur zurück, er ist mit dem bisher besten Spiel der Reihe zurück. Bananza ist der erste „dafür-lohnt-sich-die-Switch-2“-Titel.

Falls ihr es komplett verpasst habt: Ihr kämpft euch mit Donkey Kong von einer Schicht in die nächste Schicht und müsst den Planetenkern erreichen. Dabei gilt es Aufgaben zu meisten und Bananen zu sammeln. Die Geschichte und das Ziel (auch wenn das Finale fantastisch ist) sind dabei aber ehrlich gesagt eher schwach.

Wie heißt es so schön, der Weg ist das Ziel, und genau da glänzt Donkey Kong Bananza. Zugegeben, ab einem gewissen Level „benötigt“ man die Bananen (mit denen man Fähigkeiten verbessern/lernen kann) nicht mehr, aber bei mir hat sich dennoch eine „Sucht“ entwickelt, um „mal eben noch eine Banane zu sammeln“.

Und diese hält sogar bis heute an und ich schaue immer mal wieder rein.

Highlight sind dabei nicht unbedingt die versteckten Bananen in der Welt, sondern die unzähligen kleinen Herausforderungen, die teilweise unglaublich viel Spaß machen. Und man merkt, dass das Spiel aus der Feder der Entwickler von Super Mario Odyssey ist, eines der besten Entwicklerteams, die es bei Nintendo gibt.

Ich kann Donkey Kong Bananza wärmstens empfehlen und es ist zwar für mich kein „Spiel des Jahres“ (maximal ein Kandidat dafür), aber es ist das erste Spiel, bei dem ich, wenn man zweifelt, doch zum Kauf einer Switch 2 raten würde. Da muss noch mehr kommen, keine Frage, aber ich hatte (rund 15 Stunden) richtig viel Spaß.

