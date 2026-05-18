Veggie-Boom in Deutschland verliert an Tempo

Das Statistische Bundesamt meldet für 2025 einen leichten Rückgang bei der Produktion von Fleischersatz in Deutschland.

Laut Destatis wurden 2025 rund 124.900 Tonnen vegetarische und vegane Fleischalternativen produziert. Das entsprach einem Minus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch der Produktionswert sank demnach leicht auf 632,6 Millionen Euro. In den Jahren zuvor war die Herstellung solcher Produkte kontinuierlich gestiegen.

Trotz des aktuellen Rückgangs hat sich die Produktion von Fleischersatz laut den Angaben innerhalb von sechs Jahren mehr als verdoppelt. Im Jahr 2019 wurden demnach noch 60.400 Tonnen hergestellt. Erfasst werden unter anderem Tofu-Produkte, vegetarische Brotaufstriche sowie vegane oder vegetarische Wurstalternativen.

Fleischproduktion bleibt wirtschaftlich deutlich größer

Nach Angaben von Destatis lag der Produktionswert von Fleisch und Fleischerzeugnissen 2025 bei gut 45,2 Milliarden Euro. Damit übertraf die Fleischproduktion den Wert der Fleischersatzprodukte um mehr als das 70-Fache. Bereits 2019 hatte der Abstand laut Behörde deutlich höher gelegen.

Auch der Fleischkonsum stieg laut vorläufigen Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung leicht an. Der rechnerische Pro-Kopf-Verzehr lag 2025 bei 54,9 Kilogramm und damit über den Werten der beiden Vorjahre.

Info Fleischersatzprodukte werden in der Kategorie „Vegetarische und vegane Lebensmittelzubereitungen, zum Beispiel vegetarischer Brotaufstrich, Tofuprodukte, vegetarische oder vegane Lebensmittel, die dem äußeren Anschein nach Wurst ähneln“ unter der GP-Nr. 1089 19 508 erfasst. Dazu zählen neben vegetarischen Brotaufstrichen, Sojabratlingen oder Tofu zum Beispiel auch vegetarische Wurst.

Weitere Jahresdaten zur Produktion findet ihr in der Datenbank GENESIS-Online in der Tabelle 42131-0004.