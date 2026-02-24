Tarife

BIGSIM senkt Tarifpreise radikal: 5 GB für nur 3,49 €

Der Mobilfunkanbieter BIGSIM startet einen neuen 5-GB-Spezialtarif für 3,49 Euro pro Monatinklusive drei Freimonaten.

Das Angebot gilt für alle Neukunden unabhängig davon, ob sie die 24-Monats- oder die Flex-Variante wählen. Laut Unternehmensangaben profitieren Kunden von der Ersparnis von bis zu 10,47 Euro durch die Freimonate. Der Tarif bietet eine Allnet-Flat, SMS-Flat und 5G-Internet mit bis zu 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit sowie 32 Mbit/s Upload.

Die 24-Monats-Variante umfasst laut BIGSIM eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten, „0 Euro“ Anschlusspreis und die Möglichkeit, den Vertragsbeginn um bis zu 120 Tage in die Zukunft zu verschieben.

Für die Flex-Variante beträgt die Laufzeit einen Monat, der Anschlusspreis liegt bei 9,99 Euro und die gleichen Freimonate können genutzt werden. Beide Varianten unterstützen VoLTE und WiFi-Call.

Details zum 5-GB-Spezialtarif und Netznutzung

Leistungsübersicht der Tarifoptionen

Wesentliche Leistungen im Überblick:

  • 5 GB 5G Internet im 1&1-Netz (inkl. Vodafone-Roaming)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • VoLTE- und WiFi-Call-fähig
  • Flexible Vertragsbeginnoption bis +120 Tage
  • 3 Freimonate als Aktionsvorteil

