BIGSIM und sim.de erweitern ihre Tarifaktionen
Die Mobilfunkmarken BIGSIM und sim.de starten eine neue Tarifaktion mit 5G-Allnet-Flats und zusätzlichem Datenvolumen.
BIGSIM und sim.de haben neue zeitlich begrenzte Mobilfunkangebote vorgestellt. Alle Tarife verfügen über eine 5G Allnet-Flat im 1&1-Netz mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Zudem soll der monatliche Preis auch nach 24 Monaten unverändert bleiben.
Bei BIGSIM werden Tarife mit 35 GB für 7,99 Euro, 50 GB für 9,99 Euro, 70 GB für 13,99 Euro sowie 90 GB für 17,99 Euro im Monat angeboten. Für einige Angebote endet die Aktion am 24. Juli um 11 Uhr, andere sind „nur für kurze Zeit“ verfügbar.
sim.de bietet Mobilfunktarife ab 6,99 Euro
Auch sim.de bietet ab sofort neue Aktionspreise an. Dort stehen Tarife mit 25 GB für 6,99 Euro, 40 GB für 8,99 Euro, 60 GB für 12,99 Euro und 80 GB für 15,99 Euro pro Monat zur Verfügung. Der einmalige Bereitstellungspreis beträgt 9,99 Euro bzw. wird bei längerer Laufzeit erlassen.
Die wichtigsten Eckdaten:
- 5G Allnet-Flat mit bis zu 50 MBit/s
- Dauerhaft gleichbleibender Monatspreis laut Anbieter
- Tarife mit bis zu 90 GB Datenvolumen
- Teilweise nur für kurze Zeit verfügbar
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