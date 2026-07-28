BIGSIM und sim.de senken Preise für ausgewählte 5G-Tarife

BIGSIM und sim.de starten neue Mobilfunkaktionen mit bis zu 90 GB Datenvolumen und dauerhaftem Monatspreis.

Die beiden Marken bieten ab sofort mehrere 5G-Tarife mit Allnet-Flat an. Laut Anbieter gilt für alle genannten Tarife eine maximale Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Die monatlichen Preise sollen auch nach Ablauf der ersten 24 Monate unverändert bleiben.

BIGSIM und sim.de mit neuen 5G-Tarifen

Bei BIGSIM beginnt das Angebot bei 7,99 Euro monatlich für 20+15 GB. Für 9,99 Euro gibt es 40+10 GB. Zusätzlich stehen Tarife mit 70 GB für 15,99 Euro sowie 70+20 GB für 19,99 Euro zur Auswahl. Die ersten beiden Angebote sind bis Freitag, den 31. Juli, um 11 Uhr buchbar. Die übrigen Tarife werden „nur für kurze Zeit“ angeboten.

Zu den BIGSIM-Angeboten →

Auch sim.de startet mehrere Angebote. Hier kostet der Tarif mit 20+5 GB monatlich 6,99 Euro. 40+10 GB gibt es für 9,99 Euro, während 70 GB mit 14,99 Euro pro Monat angeboten werden. Die Aktion für die beiden kleineren Tarife endet ebenfalls am 31. Juli 2026 um 11 Uhr.

Zu den sim.de-Angeboten →

Die wichtigsten Tarifdaten:

5G Allnet-Flat mit bis zu 50 MBit/s im 1&1-Netz (inkl. Vodafone-Roaming)

Monatspreise bleiben laut Anbieter nach 24 Monaten bestehen

Bereitstellungspreis bei 24 Monaten: 0 Euro

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