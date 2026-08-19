BIGSIM und sim24 starten neue 5G-Deals ab 6,99 Euro

BIGSIM und sim24 bieten neue 5G-Allnet-Flats ab 6,99 Euro pro Monat mit dauerhaft geltender Grundgebühr an.

Die aktuellen Aktionen umfassen insgesamt acht Tarife. Alle Angebote enthalten laut Anbieter eine Allnet-Flat und 5G mit maximal 50 MBit/s. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt der Bereitstellungspreis. Monatlich kündbare Varianten kosten einmalig 9,99 Euro.

BIGSIM und sim24 mit bis zu 90 GB Datenvolumen

Die wichtigsten Angebote im Überblick:

Die jeweils günstigeren Aktionen mit 20 bis 50 GB laufen laut Anbieter bis Freitag, den 21. August 2026, um 11 Uhr. Die größeren Datenpakete werden dagegen nur für kurze Zeit angeboten. Die monatlichen Preise sollen auch nach 24 Monaten unverändert bleiben.

Beide Anbieter nutzen das 1&1-Mobilfunknetz mit Unterstützung von National Roaming im Vodafone-Netz (D2) für eine bessere Abdeckung.

Zu den BIGSIM-Angeboten →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google hervorheben – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗