BIGSIM und sim24 starten neue 5G-Deals ab 6,99 Euro
BIGSIM und sim24 bieten neue 5G-Allnet-Flats ab 6,99 Euro pro Monat mit dauerhaft geltender Grundgebühr an.
Die aktuellen Aktionen umfassen insgesamt acht Tarife. Alle Angebote enthalten laut Anbieter eine Allnet-Flat und 5G mit maximal 50 MBit/s. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt der Bereitstellungspreis. Monatlich kündbare Varianten kosten einmalig 9,99 Euro.
BIGSIM und sim24 mit bis zu 90 GB Datenvolumen
Die wichtigsten Angebote im Überblick:
- sim24: 20 GB für 6,99 Euro und 40 GB für 8,99 Euro.
- sim24: 60 GB für 12,99 Euro und 80 GB für 16,99 Euro.
- BIGSIM: 35 GB für 7,99 Euro und 50 GB für 9,99 Euro.
- BIGSIM: 70 GB für 15,99 Euro und 90 GB für 19,99 Euro.
Die jeweils günstigeren Aktionen mit 20 bis 50 GB laufen laut Anbieter bis Freitag, den 21. August 2026, um 11 Uhr. Die größeren Datenpakete werden dagegen nur für kurze Zeit angeboten. Die monatlichen Preise sollen auch nach 24 Monaten unverändert bleiben.
Beide Anbieter nutzen das 1&1-Mobilfunknetz mit Unterstützung von National Roaming im Vodafone-Netz (D2) für eine bessere Abdeckung.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
mobiFlip bei Google hervorheben – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
19.08.26 · Gaming
19.08.26 · Tarife
18.08.26 · Tarife
19.08.26 · Dienste
18.08.26 · Vodafone
19.08.26 · Handel
19.08.26 · Social
17.08.26 · Tarife
19.08.26 · Tablets
17.08.26 · Tarife