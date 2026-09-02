Bis zu 50 Prozent Rabatt: tink startet „Smart Home Tage“
Der Smart-Home-Händler tink startet seine Smart Home Tage mit Angeboten, Gutscheinen und Rabatten von bis zu 50 Prozent.
Die Aktion läuft bis 17. September 2026. Tink reduziert in diesem Zeitraum zahlreiche Produkte aus den Bereichen Sicherheit, Beleuchtung, Klima und Heimkino. Die genannten Preise können sich laut Anbieter allerdings auch mal kurzfristig ändern. Ihr solltet also immer im Shop prüfen, welcher Preis gerade gilt.
Zu den erwähnenswerten Angeboten gehören:
- tado° V3+ Smarte Klimaanlagen-Steuerung, 2er-Set: 127,95 Euro statt 139,98 Euro
- Eve Light Switch (2. Gen), Unterputzschalter, 3er-Set: 194,95 Euro statt 239,97 Euro
- Hombli Smart Pathway Light Starter Kit mit 3 Wegeleuchten + Extension: 139,95 Euro statt 197,30 Euro
- eufyCam S3 Pro 4K Solar-Zusatzkamera, 2er-Set: 269,95 Euro statt 397,96 Euro
- Sonos Heimkino Set mit Arc Ultra, 2 Era 100 SL und Sub 4, Schwarz: 1.749,95 Euro statt 1.975,99 Euro
- TP-Link Tapo C530WS Schwenk-Neige-Außenkamera, 2er-Set: 99,95 Euro statt 113,80 Euro
- ABUS SmartLook Schwenken & Neigen, 2er-Set: 329,95 Euro statt 397,58 Euro
- HOMEPILOT Starter Set mit Gateway premium + Rollladenaktor smart Unterputz, 5er-Set: 367,95 Euro statt 505,57 Euro
- Aqara Starter Set mit Hub M100 + Smart Lock U200 Kit: 147,90 Euro statt 173,70 Euro
- Imou AOV Dual Kit 5+5MP, 10MP Dual-Lens WLAN & 4G Außenkamera mit Solarpanel & Always-On-Video, 2er-Set: 249,95 Euro statt 327,90 Euro
tink ergänzt die Smart Home Tage mit Gutscheinen
Zusätzlich bietet tink drei Aktionscodes an. Mit NUKI10 gibt es 10 Euro Rabatt auf Nuki. tado15 und HOME15 reduzieren Bestellungen von tado beziehungsweise Homematic IP um jeweils 15 Euro. Für alle drei Gutscheine gilt ein Mindestbestellwert von 150 Euro. Sie sind bis zum 17. September 2026 und nur solange der Vorrat reicht einlösbar.
Zu den tink Smart Home Tagen →
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