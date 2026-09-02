Smart Home

Homey Portal: Dieser neue Controller ersetzt den Griff zum Handy

René Hesse
Von
4 Kommentare

Das Unternehmen Athom bringt mit Homey Portal einen neuen Smart-Home-Controller mit Touchscreen und Drehring auf den Markt.

Das Gerät lässt sich aufstellen oder an der Wand montieren und steuert Licht, Musik und Heizung ohne Smartphone. Ein 2,8 Zoll großer runder Touchscreen wird mit einem Drehring aus Edelstahl kombiniert. Jeder Homey Portal wird einem Raum oder einer Zone zugeordnet.

Homey Portal steuert Licht, Musik, Klima und Energie

Der Controller arbeitet mit Geräten zusammen, die bereits in Homey eingerichtet sind. Dazu zählen laut Athom unter anderem Philips Hue, IKEA, Sonos, Denon Heos, Nest, Tado und Honeywell. Auch Homey Flows lassen sich direkt starten.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

  • Drehring für Helligkeit, Lautstärke und Temperatur
  • Anzeige von Energieverbrauch und dynamischen Strompreisen
  • Benachrichtigungen, Abfragen und Live-Videobilder per Flow
  • Wetteranzeige und Kurzzeitprognose

Homey Portal funktioniert mit Homey Cloud, Homey Pro der Modelljahre 2023 bis 2026, Homey Pro mini und Homey Self-Hosted Server. Mehrere Controller können gleichzeitig eingesetzt werden. Für Büros oder Ferienwohnungen lassen sich die verfügbaren Funktionen einschränken.

Der Homey Portal kann ab sofort für zunächst 249 Euro vorbestellt werden. Regulär verlangt Athom 299 Euro. Die Auslieferung soll nach Bestelleingang erfolgen und noch vor Ende 2026 beginnen.

Ich finde den Ansatz sinnvoll, weil Smart-Home-Steuerung damit wieder stärker zu einem festen Bestandteil des Raums wird. Ob sich 299 Euro langfristig durchsetzen, dürfte aber stark davon abhängen, wie komfortabel Homey Portal im Alltag tatsächlich arbeitet. Ich habe bei diesem Preis ehrlich gesagt meine Zweifel, dass man viele Nutzer von der Idee überzeugen kann.

Gut zu wissen

Homey ist eine offene Smart-Home-Plattform, die Geräte verschiedener Hersteller zentral steuert und Automatisierungen im Haushalt ermöglicht. Sie wird von der niederländischen Firma Athom entwickelt, die 2024 mehrheitlich von LG Electronics übernommen wurde. Homey bleibt als eigenständiges Produkt bestehen, wird aber künftig unter dem Dach von LG in dessen Smart-Home-Ökosystem integriert. Homey verbindet nach eigenen Angaben über 50.000 Geräte von mehr als 1.000 Marken.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Sie habe ins alles analoge abgewöhnt weil es super praktisch ist alles mit einem Gerät, dem Smartphone, steuern zu können.
    Jetzt verkaufen sie ins, dass man ein Gerät braucht damit man nicht alles mit das Smartphone machen muss, mit allen Nachteilen der Smartphonesteuerungen und dem zusätzlichen Nachteil wieder mehr Zeug zu brauchen das natürlich nochmal richtig Asche kostet.
    Klingt logisch.

    Antworten
  2. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Sieht aus wie ne übergroße Smartwatch, die um ihr Armband erleichtert wurde. 😂

    Antworten
  3. Mike H. Terris ☀️
    sagt am

    mit Apple HomeKit wäre das wirklich interessant. allerdings wird mE Apple bald etwas ähnliches vorstellen

    Antworten
  4. Athlonet 🏆
    sagt am

    Fände ich klasse um Sonos damit zu steuern.

    Antworten

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