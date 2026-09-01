Sonos Comeback: Zwei Ultra-Produkte und neue App und Software

Hinter Sonos liegt eine schwierige Phase, denn nach dem großen App-Update kam die Krise, da die Nutzer damit nicht nur unzufrieden waren, sondern auch zu viele Fehler eingebaut wurden und Funktionen fehlten. Sonos legte eine kurze Pause ein, wechselte den Chef, besserte nach und jetzt bringt man wieder neue Produkte.

Sonos bringt zwei neue Ultra-Produkte

Den Anfang machte im Frühjahr der Sonos Play, ein mobiler Speaker, jetzt folgen zwei neue Ultra-Produkte für das Weihnachtsgeschäft. Die bereits bekannte Beam kommt als Beam Ultra für 699 Euro und der bereits bekannte Ace kommt als Ace Ultra für 449 Euro, so Sonos. Beide kann man ab heute bei Sonos vorbestellen.

Marktstart ist am 29. September und beide zeichnen sich durch besseren Sound aus, die Beam Ultra bringt beispielsweise 7.1.2 Dolby Atmos mit. Der Ace Ultra hat einen neuen Treiber und zusätzlich besseres ANC. Außerdem lässt er sich dank Headphone Engine 2 auch über WLAN direkt mit dem Sonos System verbinden.

Sonos bringt neue Software und App

Neu ist auch Sonos 27, die „nächste Generation des Audio-Betriebssystems“ von Sonos, die KI-Dienste mitbringt. Man arbeitet nicht nur selbst daran, wer will, der kann auch ChatGPT mit Sonos verbinden. Über „Sonos Custom Agents“ werden weitere Dienste folgen, nur auf Google Gemini wird man mit Sicherheit verzichten.

Im Herbst kommen mehr neue Funktionen, wie die Sonos Positioning Technology (nutzt Hochfrequenzschall, um den Standort eines Lautsprechers zu erkennen) und man hat die App (erneut) überarbeitet. Dieses Mal aber in Absprache mit den Nutzern, so Sonos, und am 8. September startet auch nur der Early Access dafür.

Sonos lässt sich also deutlich mehr Zeit, testet Neuheiten vorher als Beta und hat aus dem Fehler gelernt. Das wird ein spannender Monat für Sonos, die nach einer kurzen Pause im letzten Jahr mit drei Neuheiten zurück sind. Das dürfte es dann auch mit Hardware für 2026 gewesen sein, weitere Neuheiten kommen 2027.

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