Smart Home

Homematic IP bringt Universaldimmer ohne Neutralleiter

René Hesse
Von

Der neue Homematic IP Universal Dimmereinsatz funktioniert bei Bedarf auch ohne Neutralleiter und erleichtert so die Nachrüstung.

Der Unterputzeinsatz HmIP-UDI richtet sich vor allem an Bestandsgebäude, in denen in der Schalterdose nur eine zweiadrige Installation vorhanden ist. Der Dimmer kann Beleuchtung schalten und dimmen und lässt sich in das Homematic IP Smart Home integrieren.

Das Gerät unterstützt Phasenanschnitt und Phasenabschnitt. Nach dem Start erkennt es laut eQ-3 automatisch den passenden Dimmmodus und die angeschlossene Last. Die maximale Dimmlast beträgt 200 VA.

Homematic IP Universal Dimmereinsatz startet für 59,95 Euro

Die wichtigsten Daten im Überblick:

  • Betrieb auch ohne Neutralleiter möglich
  • Maximale Dimmlast von 200 VA
  • Nebenstelleneingang für weitere Taster oder Schalter
  • Steuerung und Automationen über die Homematic IP App

Als Aufsätze bietet eQ-3 einen Taster sowie eine Variante mit integriertem Bewegungsmelder an. Der Dimmereinsatz kostet 59,95 Euro. Die Tasteraufsätze liegen bei 39,95 beziehungsweise 44,95 Euro. Für die Bewegungsmelder-Version werden 69,95 beziehungsweise 79,95 Euro fällig. Alle Produkte sind laut Hersteller ab sofort bestellbar.

Ich halte vor allem die Möglichkeit zum Betrieb ohne Neutralleiter für interessant. Gerade in älteren Gebäuden kann das die Nachrüstung deutlich vereinfachen und zusätzliche Elektroarbeiten vermeiden.

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