Dyson überrascht mit eigener Zahnbürste

Dyson verbinden viele mit Gadgets für das Haar, Luftreinigern oder natürlich den Saugern. Doch hin und wieder versucht man sich bei Dyson an neuen Kategorien und geht auch Risiken ein. Es war sogar mal eine Weile ein Elektroauto in Planung.

Im Rahmen der IFA 2026 in Berlin hat man heute die Dyson CameraJet gezeigt, die erste Zahnbürste von Dyson. Der Name sagt es schon, die Besonderheit ist eine Kamera, die eine Funktion namens „Gap Optical Targeting“ laut Dyson mitbringt:

Eine 100k-Pixel-Makroobjektivkamera verfolgt und prognostiziert Zahnzwischenräume mithilfe maschinellen Lernens und löst genau dort einen präzisen Strahl Mundspülung aus, wo er benötigt wird.

Laut eigenen Angaben hat man sechs Jahre daran gearbeitet und bringt direkt noch eine eigene Zahnpasta und Mundspülung auf den Markt. Allerdings hat der Einstieg in die Zahnpflege einen Preis, der sich gewaschen hat: 479 Euro. Dafür gibt es noch die Ladestation und das Reiseetui im Lieferumfang dazu, so Dyson.

Bei den Farben kann man zwischen Ultra Blue und Ceramic Pink wählen und ein neuer 2er-Pack für Aufsätze kostet 30 Euro. Der Verkauf startet ab heute direkt im Shop von Dyson. Mal schauen, ob das eine feste Kategorie von Dyson bleibt.

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