Bis zu 750 km Reichweite: Tesla bessert bei seinen Bestsellern nach

Tesla hat dem Model 3 und Model Y in den letzten Monaten jeweils ein sehr großes Upgrade spendiert, in diesem Jahr fällt das Upgrade also etwas kleiner aus. Vor allem beim Model Y gibt es nur eine kleine Optimierung, beim Model 3 ist es mehr.

Hier gibt es jetzt endlich die Frontkamera und wieder einen Blinkerhebel, das hat sich bereits angedeutet. Außerdem hat Tesla bei allen Versionen die Reichweite erhöht. Wir bewegen uns sogar so langsam auf die 800 km nach WLTP-Wert zu:

  • Das Model 3 mit Hinterradantrieb bietet jetzt 520 km WLTP mit 19-Zoll-Felgen (geschätzte 554 km mit serienmäßigen 18-Zoll-Felgen) im Vergleich zu bisher 513 km.
  • Das Model 3 Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb bietet jetzt 750 km (WLTP), anstatt 702 km zuvor (mit serienmäßigen 18-Zoll-Felgen).
  • Das Model 3 Maximale Reichweite mit Allradantrieb und 18-Zoll-Felgen kommt nun auf geschätzte 716 km – statt auf geschätzte 678 km wie zuvor.
  • Das Model 3 Performance bietet jetzt 571 km (WLTP) – statt 528 km wie zuvor.

Beim Tesla Model Y gibt es das „verbesserte Batteriepack mit erhöhter Zelldichte“ nur für die Version „Maximale Reichweite mit Allradantrieb“, da sind es jetzt ca. 630 km Reichweite. Sonst ändert sich nichts bei den Modellen, die Preise bleiben so.

