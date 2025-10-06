Das „vorgezogene Verbrennerverbot“ steht an
In der EU hat man zwar die Regelungen für die CO₂-Ziele bei Flotten der Marken gelockert, aber man denkt über einen anderen Schritt nach. Es wäre denkbar, dass man härtere Ziele für Flotten anstrebt. Das sorgt aktuell wieder für viel Kritik.
Dies sei ein „vorgezogenes Verbrennerverbot“
Im Gespräch mit der Automobilwoche bezeichnete es Nico Gabriel diese Woche als ein „vorgezogenes Verbrennerverbot“. Der Sixt-Vorstand gibt an, dass man immer auf die Nachfrage der Kunden reagiert und „gegen die können wir nicht arbeiten“.
Die Idee ist, dass schon 2027 etwa die Hälfte der Autos in einer Flotte elektrisch sind und ab 2030 soll der Anteil bei 90 Prozent liegen. Autos aus Flotten landen später oft auf dem Gebrauchtmarkt, so würde das Angebot dort ebenfalls besser.
Doch Sixt sieht noch ein Problem, denn europäische Marken könnten die Nachfrage im Moment nicht bedienen, für 2027 müsste man sich also vor allem bei Marken aus China umschauen. Sowas kann laut Sixt „nicht im Interesse der EU sein“.
Sixt droht mit deutlich höheren Preisen
Man droht, dass man „die Preise massiv anheben“ müsste, wenn das so kommt. Außerdem würde man neue Modelle nicht mehr so schnell aktualisieren und etwas länger in der Flotte halten, vor allem Verbrenner müssen dann länger herhalten.
Grundsätzlich finde ich die Idee mit der Quote für Flotten nicht schlecht, aber egal, wie man es am Ende angeht, ob Quote, Förderung oder Steuererleichterungen, wenn man die Kernprobleme nicht angeht, wird man den Wandel nicht erzwingen können. Wichtig ist, dass jeder einfach, bequem und günstig daheim laden kann.
Für uns wäre ein Verbrenner keine Option mehr, denn er wäre für uns wesentlich teurer. Doch ich kann günstig und daheim laden, ohne diese Option wäre das zweite Auto in der Familie mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal ein Verbrenner geworden. Das muss man also angehen, wenn man wirklich etwas ändern möchte.
Tja, das mit dem Daheim-Laden ist für Mietparteien in einem Mehrfamilienhaus schwierig bis gar nicht möglich – und ich spreche nicht von den kleineren Häusern, oder Objekten mit (Tief)Garagen. Der Großteil der Mieter in Hochhäusern haben keinerlei nennenswerte Möglichkeiten ein Elektroauto in der Nähe zu laden. Sehe ich zumindest bei mir: Ich wohne in einem 10-Geschosser einer Wohnungsgenossenschaft (in Berlin aktuell quasi ein Sechser im Lotto 🥰) und es gibt gerade mal zwei Ladesäulen bei REWE in der Umgebung. Und direkt daneben sind gleich zwei 20-Geschosser. Wenn da auch nur die Hälfte der Mietparteien ein E-Auto fahren (wollen) würde, wäre ein Laden daheim effektiv nicht möglich.
Sofern dieses Problem und das des benötigten enormen zusätzlichen Strombedarfs nicht geklärt ist, halte ich einen zeitnahen massiven Ausbau der E-Mobilität für sehr utopisch.
Die Aussage: „“Wichtig ist, dass jeder einfach, bequem und günstig daheim laden kann.“
Eine Aussage ist richtig in dem Satz, der Ladestrom muss günstiger werden. Das kostenlose Verschenken von Strom ins Ausland ist ein Unding und die Bevölkerung zahlt mit die höchsten Strompreise in Europa. Der Nutzen der erneuerbaren Energien kommt nicht bei der Bevölkerung an.
Aber nicht jeder Privathaushalt muss zu Hause laden können. 60 Prozent wohnen zur Miete und niemand hat in der Vergangenheit verlangt, dass jeder Laternenparker eine Zapfsäule hat.