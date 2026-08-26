Hardware

Bis zu 9.300 Mbit/s: devolo zeigt neues Wi-Fi-7-Mesh

René Hesse
Von

Das Unternehmen devolo zeigt zur IFA 2026 fünf neue Netzwerkprodukte mit Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, 5G und bis zu 24 LAN-Ports.

Die Neuheiten sollen Ende 2026 auf den Markt kommen. Preise nennt devolo noch nicht. Im Mittelpunkt steht das WiFi 7 Mesh BE9300 Tri-Band mit bis zu 9.300 Mbit/s. Es kann einzeln als Router oder Access Point sowie im 2er- und 3er-Set als Mesh-System eingesetzt werden.

devolo setzt auf Wi-Fi 7, 5G und mehr LAN-Anschlüsse

Die wichtigsten Neuheiten der IFA im Überblick:

  • WiFi 7 Mesh BE9300 mit bis zu 9.300 Mbit/s und 2,5-Gigabit-Port
  • WiFi 6 Mesh AX3000 mit bis zu 3.000 Mbit/s
  • WiFi 6 Repeater AX1500 mit bis zu 1.500 Mbit/s
  • 5G-Router mit bis zu 4,67 Gbit/s im Download
  • Unmanaged Switch mit 24 Gigabit-Ports

Der WiFi 6 Router AX3000 5G erreicht laut devolo bis zu 1,25 Gbit/s im Upload und verteilt die Verbindung per Wi-Fi 6 mit bis zu 3.000 Mbit/s. Zwei Gigabit-LAN-Ports stehen ebenfalls bereit. Gedacht ist das Modell unter anderem für Haushalte ohne schnellen Festnetzanschluss sowie für Ferienhäuser und Wohnwagen.

Auch das günstigere WiFi 6 Mesh AX3000 lässt sich als Router, Access Point oder Mesh-Knoten verwenden. Der AX1500-Repeater ergänzt bestehende WLAN-Netze und besitzt einen Gigabit-LAN-Anschluss. Sämtliche vorgestellten Geräte sollen Ende 2026 erscheinen.

Ich finde vor allem den Wi-Fi-7-Mesh-Router und das 5G-Modell interessant. Entscheidend werden aber die Preise sein, denn technisch ist das Angebot breit aufgestellt. Sobald es dazu weitere Details gibt, werden wir diese im Blog erwähnen.

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