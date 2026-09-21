Homematic IP: Ohne dieses Update drohen Kamera-Ausfälle

Homematic IP fordert für zwei Kameraprodukte ein Firmware-Update, damit Cloud-Funktionen weiterhin zuverlässig arbeiten.

Betroffen sind die Video-Türklingel HmIP-CODB und HmIP-CODB-A sowie die Akku-Außenkamera HmIP-COR. Hintergrund ist die Aktualisierung eines Cloud-Sicherheitszertifikats ab dem 20. September 2026. Das auf den Geräten hinterlegte Zertifikat lässt sich laut Homematic IP ausschließlich per Firmware-Update erneuern.

Wer das Update nicht installiert, muss nach der Umstellung mit Einschränkungen rechnen. Bewegungs- und Klingelereignisse könnten nicht mehr an die Homematic IP App übertragen werden. Auch Benachrichtigungen und andere Cloud-Funktionen können ausfallen.

Diese Firmware-Versionen sind erforderlich

Homematic IP nennt folgende Mindestversionen und Voraussetzungen:

Video-Türklingel: 3.5.11.20260910

Akku-Außenkamera: 6.2.7.20260819

Akkuladestand für das Update: mindestens 80 %

Installation über „Mehr“ → „Geräteupdates“ in der App

Die Updates stehen bereits über die Homematic IP App bereit. Nach Angaben des Unternehmens ist die Aktualisierung erforderlich, um die uneingeschränkte Kamerafunktion auch nach dem 22. September 2026 sicherzustellen.

Ich würde das Update bei betroffenen Geräten zeitnah einspielen. Gerade bei einer Türklingel oder Sicherheitskamera wäre ein unbemerkter Ausfall von Push-, Klingel- oder Bewegungsmeldungen besonders ärgerlich.

Kritisch sehe ich den Zeitpunkt der Information: Homematic IP hat den Hinweis erst am 18. September veröffentlicht und damit nur wenige Tage vor der möglichen Einschränkung der Gerätefunktionen.

Zu den Homematic IP Kameras →

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