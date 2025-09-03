Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf

Auch dieses Jahr will der im hessischen Flörsheim ansässige Klemmbaustein-Hersteller Blue Brixx diverse Adventskalender für die Weihnachtszeit anbieten. Ein Blick in den Online-Shop verrät, dass die ersten Sets ab sofort verfügbar sind. Dazu gehören der Stargate-, der Leuchtturm des Astronomen und die Neuauflage des letztjährigen Burg Blaustein-Adventskalenders.

24 Tage Klemmspaß

Der Stargate-Adventskalender ist mit 15 Figuren aus SG-1 und Atlantis sowie zehn ikonischen Szenen als Mini-Dioramen ausgestattet und kostet 39,99 Euro. Der Leuchtturm-Adventskalender für 29,99 Euro umfasst die Miniscale-Version des bekannten Leuchtturms aus dem Astronomen-Set. Beim Burg Blaustein-Adventskalender handelt es sich um eine Neuauflage, bei der die Anzahl der Steine und der Preis von 34,95 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben.

Später werden drei weitere Adventskalender folgen, die die Bezeichnungen Planetarium des Astronomen, Stargate Film 1994 und Peanuts tragen. Sie werden ebenfalls im Online-Shop angeboten.