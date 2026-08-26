Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2026 starten bald in den Verkauf

Der in Flörsheim am Main ansässige Klemmbaustein-Hersteller Blue Brixx denkt bereits an das kommende Weihnachtsgeschäft und listet nun erstmals seine passenden Adventskalender im Online-Shop auf. Alle Adventskalender sind mit „Coming Soon“ gekennzeichnet und werden somit schon sehr bald offiziell in den Verkauf starten.

Neben der Miniscale-Version des Leuchtturms und des Planetariums des Astronomen wird es dieses Jahr erstmals auch das Herrenhaus des Astronomen als Adventskalender zum Aufbauen geben. Ergänzt wird das Sortiment durch den Burg-Blaustein-Adventskalender und den Adventskalender zum Stargate-Film von 1994, die beide bereits im Vorjahr verfügbar waren.

Nachdem ich letztes Jahr in 24 Tagen die Burg Blaustein aus Klemmbausteinen gebaut habe, werde ich mich dieses Jahr mit den Astronomen-Sets eindecken. Gerade die „kleine und putzige“ Größe macht die Sets für mich interessant.

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