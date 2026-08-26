Gaming

Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2026 starten bald in den Verkauf

Giovanni Senioroce
Von
Blue Brixx Header

Der in Flörsheim am Main ansässige Klemmbaustein-Hersteller Blue Brixx denkt bereits an das kommende Weihnachtsgeschäft und listet nun erstmals seine passenden Adventskalender im Online-Shop auf. Alle Adventskalender sind mit „Coming Soon“ gekennzeichnet und werden somit schon sehr bald offiziell in den Verkauf starten.

Neben der Miniscale-Version des Leuchtturms und des Planetariums des Astronomen wird es dieses Jahr erstmals auch das Herrenhaus des Astronomen als Adventskalender zum Aufbauen geben. Ergänzt wird das Sortiment durch den Burg-Blaustein-Adventskalender und den Adventskalender zum Stargate-Film von 1994, die beide bereits im Vorjahr verfügbar waren.

Nachdem ich letztes Jahr in 24 Tagen die Burg Blaustein aus Klemmbausteinen gebaut habe, werde ich mich dieses Jahr mit den Astronomen-Sets eindecken. Gerade die „kleine und putzige“ Größe macht die Sets für mich interessant.

Gaming · 10. Juni 2026

LEGO: Der neue Katalog für das zweite Halbjahr 2026 ist da

Der sechste Monat des Jahres hat begonnen und viele Unternehmen stellen sich gedanklich bereits auf das Weihnachtsgeschäft ein, darunter auch… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Hacker nehmen hochrangige EU-Vertreter über WhatsApp ins Visier
26.08.26 · Dienste
Last One Laughing Next: LOL-Ableger hat einen Trailer
26.08.26 · Unterhaltung
Tides of Annihilation: Preview-Version zeigt neue Gameplay-Einblicke
26.08.26 · Gaming
Bis zu 840 Euro Vorteile: LogiTel reduziert zwei Telekom-Tarife
26.08.26 · News
Control Resonant: Gamescom-Trailer veröffentlicht
26.08.26 · Gaming
Gta 6 Grand Theft Auto Header
GTA 6 Leaks: Das Statement von Rockstar ist da
26.08.26 · Gaming
Nothing Phone 3: Open-Beta-Testprogramm zu Nothing OS 5.0 startet
26.08.26 · Firmware und Updates
Ikea Store Logo Header 2025
YXSTABY: Das kostet die neue Xbox-Kollektion von IKEA in Deutschland
26.08.26 · Gaming
Bill Gates warnt vor gesellschaftlichen Risiken durch KI
26.08.26 · Gesellschaft
Nintendo Switch 2 Pro Controller
Gamer geben überraschend viel Geld für Spiele aus
25.08.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2026 starten bald in den Verkauf