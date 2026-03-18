BMW i3 Touring bestätigt: Der elektrische Kombi kommt

BMW hat heute den elektrischen 3er offiziell vorgestellt und möchte mit dem i3 in eine neue Ära starten. Aber nicht alleine, denn neben der SUV-Version, dem iX3, wird es auch einen Kombi geben, das hat Oliver Zipse heute offiziell bestätigt.

Im Rahmen der Keynote wurde am Ende kurz der Umriss des BMW i3 Touring der Öffentlichkeit gezeigt, weitere Details gab es allerdings noch nicht, denn dieser steht erst 2027 (wie dann übrigens auch der erste BMW M3 als Elektroauto) an.

Das finde ich sehr gut, vor allem, da Kombis selten werden und vor allem als rein elektrische Version kaum nachgefragt werden, da alle auf SUVs setzen. Ich bin mal gespannt, ob Mercedes und Audi auch elektrische Kombis der C-Klasse und des A4 e-tron geplant haben. Und ob die Kunden das in Zukunft noch kaufen werden.

