BMW zeigt „Speerspitze“ der elektrischen Zukunft

BMW startet gerade mit der „Neuen Klasse“ durch, was der Name für eine neue Optik, Technik und vor allem auch Plattform bei Elektroautos ist. Endlich gibt es bei BMW eine eigene Plattform für Elektroautos, der iX3 und i3 machen den Anfang.

Mit diesem Schritt gibt es auch eine Besonderheit bei BMW, denn erstmals bringt BMW M ein Elektroauto auf den Markt, einen vollelektrischen BMW M3. Im Rahmen des 24 Stunden von Le Mans Rennens hat BMW erstmals eine Preview gezeigt.

Es ist noch ein Konzept, aber man erkennt die starke Ähnlichkeit zum BMW i3 und man muss nicht mehr den BMW i4 als Prototyp zeigen, mit dem man bisher die Technik im M3 getestet hat. Der elektrische M3 steht aber auch erst 2027 an.

Das hier wird laut BMW dann die „Speerspitze“ der hauseigenen Elektroautos sein, besser geht es bei BMW nicht. Technische Details nannte man leider nicht, aber vier Elektromotoren und über 1.000 PS gelten im BMW M3 eigentlich als sicher.

Nach den Modellen von Mercedes, Ferrari und Co. finde ich den BMW M3 gar nicht so schlecht. Noch etwas übertrieben, vor allem am Heck, aber man darf auch nicht vergessen, dass das ein Konzept ist. Diese wirken meisten noch etwas „drüber“.

Ich bin jetzt aber wirklich auf die finalen Details gespannt, da habe ich mir etwas mehr als ein Konzept erhofft. Der BMW i4 M60 ist ein tolles Auto, was macht einen BMW M3 aus? Mehr Leistung alleine reicht nicht, da wird noch mehr kommen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗