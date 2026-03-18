BMW i3: Elektrischer 3er leitet „neue Ära“ ein

BMW hat heute den BMW i3 vorgestellt und dafür extra vor ein paar Jahren den alten BMW i3 eingestellt, damit man diesen Namen nutzen konnte. In China gibt es zwar schon einen BMW i3, der auf dem 3er basiert, aber das Elektroauto wird exklusiv in China angeboten und basiert auf der langen Version des Verbrenners.

Bei uns geht es BMW anders an, der elektrische 3er ist nach dem iX3 das zweite Modell der Neuen Klasse und nutzt eine Plattform, die für Elektroautos entwickelt wurde. Damit will man in eine „neue Ära“ starten und „neue Maßstäbe“ setzen.

BMW i3 mit 900 km Reichweite

Die Optik des BMW i3 haben wir diese Woche schon gesehen, sie orientiert sich stark am BMW iX3, wobei ich es hier genau anders finde, das Heck gefällt mir, die Front nur bedingt. Ich finde die Lichter zu dick für eine eher tiefe Limousine.

Aber über Design lässt sich streiten, kommen wir zu den Eckdaten. Dank der neuen Elektro-Plattform gibt es mehr Platz als in einem normalen 3er, BMW nutzt eine 800 Volt-Technik, die eine Ladeleistung von bis zu 400 kW ermöglicht (bis zu 22 kW an der Wallbox) und es gibt eine Reichweite von bis zu 900 km (WLTP).

Im Unterboden steckt ein Akku mit 109 kWh und damit rollt auch der erste BMW i3 50 xDrive vom Band. Dieser bringt einen Allradantrieb mit 345 kW (470 PS) mit.

Noch kein Preis für den BMW i3

Mit einem Preis hält sich BMW bisher zurück, aber der BMW iX3 startet in dieser Version bei 74.700 Euro, ich würde mal auf knapp 70.000 Euro tippen. BMW wird den i3 in München bauen, im August startet die Serienproduktion und im Herbst wird ausgeliefert. Der Preis für den BWM i3 dürfte also im Sommer noch folgen.

Technisch ist das ein durchaus beeindruckendes Elektroauto, welches jedes andere Modell in den Schatten stellt. Wer also BMW mag, wem die neue Optik zusagt und wer das nötige Kleingeld mitbringt (ein Tesla Model 3 Performance kostet 10.000 Euro weniger und das hier ist nicht mal der M), der dürfte also zufrieden sein.

So, jetzt bin ich mal gespannt, was die elektrische C-Klasse von Mercedes kann und was Audi mit dem elektrischen A4 geplant hat. Mehr Details gibt es bei BMW.