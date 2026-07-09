Mobilität

Mercedes CLA: Neuer AMG kommt mit 680 PS und drei Elektromotoren

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Mercedes-AMG hat sich den aktuellen und vollelektrischen CLA geschnappt und heute den ersten Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ angekündigt, der direkt mit drei Elektromotoren ausgestattet ist. Bei der Leistung gibt es 500 kW (680 PS).

Das reicht für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,7 Sekunden und laut Mercedes nutzt man direkt drei der neuen Axial-Fluss-Motoren, zwei an der Hinterachse und einen vorne. Wir haben erst vor ein paar Tagen ausführlich darüber berichtet.

Wählt man bei den Modi „AMGFORCE S+“ aus, dann gibt es übrigens nicht nur den Fake-Sound eines AMG-Verbrenners, sondern auch die Fake-Gangschaltung, so „ein Fahrerlebnis, das Performance intensiv spürbar macht“ laut Mercedes.

Bis zu 670 km Reichweite sind möglich, dank 800 Volt wird mit bis zu 330 kW geladen und man kann die Limousine oder den Shooting Brake als elektrischen AMG bestellen. Im dritten Quartal geht es los, einen Preis haben wir aber noch nicht. Es ist davon auszugehen, dass wir mit Extras aber schon sechsstellig sind.

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8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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