Der neue BMW X5 wird ein besonderes Auto

BMW möchte mit dem neuen X5 nicht nur erstmals einen iX5 anbieten und verbaut darin den bisher größten Akku mit gewaltigen 141 kWh nutzbarer Energie und den neuen Gen6-E-Motoren, den SUV gibt es langfristig mit fünf Antriebstechnologien.

Es gibt also einen X5 als Benziner, als Diesel und als Plug-in-Hybriden und einen iX5 als vollelektrische Version und ab 2028 erstmals mit Wasserstoffantrieb. Das gab es, falls ich mich nicht täusche, bisher bei keinem anderen Auto auf dem Markt.

Ich bin gespannt, welche Version sich durchsetzt und wie hoch der Anteil der jeweiligen Antriebe bei den Verkaufszahlen ist. Wobei man das nicht immer 1 zu 1 vergleichen kann, denn ein iX5 wird teurer als ein Verbrenner sein. Aber, so eine große Auswahl gab noch nie, jetzt können Kunden entscheiden, was sie wollen.

Meine Vermutung wäre, dass die Verbrenner dominieren, bei denen es sich aber genau genommen um milde Hybride handelt, so BMW, gefolgt vom iX5 als reines Elektroauto und dem Plug-in-Hybriden. Der iX5 mit Wasserstoffantrieb wird keine 500 Zulassungen haben und noch vor 2030 wieder einkassiert, so meine Wette.

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