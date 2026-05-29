Ferrari-Kunden sind am ersten Elektroauto interessiert

Der Ferrari Luce bekam diese Woche extrem viel Kritik und das nicht nur von den üblichen Verbrenner-Fans, die den Untergang der Welt in Elektroautos sehen, auch andere sahen dieses Auto kritisch, weil es eben nicht wie ein Ferrari aussieht.

Man wollte aber keine Kopie von etwas, das es schon gibt, so Benedetto Vigna, der nach dem Einbruch der Aktie bei Bloomberg verriet, dass der Luce das Interesse der Ferrari-Kunden geweckt hat und auch gerade neue Kunden zur Marke lockt.

Die Bestellungen kommen rein, so der Chef, der aber auch anmerkt, dass man es mit der Ankündigung vielleicht übertrieben habe, denn so viel Aufmerksamkeit bekam bisher kein anderes Auto bei Ferrari. Und einige dachten, dass Ferrari damit vollelektrisch wird, was nicht stimmt, die Verbrenner bleiben weiter im Portfolio.

Ich glaube, dass man bei Ferrari genau wusste, wie die Reaktionen sein werden, aber ab und zu schadet es nicht, wenn man polarisiert, positiv, wie auch negativ. Man ist in den Medien und Gespräch und Kunden von Luxusmarken wollen oft ein Produkt, mit dem man auffällt und sieht, dass man Geld hat, warum also nicht so.