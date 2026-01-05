BMW kündigt eine „neue“ Marke für 2026 an

Mobilität

Alpina hat eine Zukunft, das hat sich bereits angedeutet und BMW versprach große Neuigkeiten für 2026. Und so ist es auch. Man hat die Markenrechte zum 1. Januar 2026 komplett übernommen und macht Alpina zur „neuen“ Marke im Konzern.

Der Fokus wird auf „maximaler Leistung und höchstem Fahrkomfort“ liegen, aber Details wollte BMW noch nicht nennen, in der Pressemitteilung gibt es sonst nur viel PR-Sprache. Sicher ist allerdings, dass Alpina eine große Zukunft haben soll.

BMW geht ebenfalls den Cupra-Weg

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn es gibt zwar BMW M, aber vor allem die Volkswagen AG hat mit Cupra gezeigt, dass man aus einer alten und so halb bekannten Performance-Untermarke eine sehr große Marke aufbauen kann.

Diese Entwicklung haben sich viele Unternehmen in den letzten Jahren genau angeschaut und versuchen es jetzt, mehr oder weniger ähnlich, zu kopieren. Mal schauen, wohin die Reise von Alpina geht und ob das eine Erfolgsgeschichte wird.

