BMW: Nachfrage nach Elektroauto übertrifft die des Verbrenners

BMW zeigt sich von der Nachfrage nach dem ganz neuen iX3, der den Start der Neuen Klasse bei der Marke einleitet, positiv überrascht. Er übertreffe bisher alle Erwartungen, so BMW in der Automobilwoche, und schlägt sogar den Verbrenner.

Seit dem Start sind über 3.000 Bestellungen für den iX3 eingegangen, so BMW, damit liegt die Nachfrage über dem X3. Und laut BMW sei schon „absehbar, dass wir mit unserer Produktion im Jahr 2026 die hohe Nachfrage nicht bedienen werden können“. Aktuell würden viele Kunden das neue Elektroauto „blind“ kaufen.

In München laufen parallel dazu die Vorbereitungen für das zweite Modell der Neuen Klasse, das wird ein elektrischer 3er, also ein ganz neuer BMW i3. Dieser ist allerdings erst für nächstes Jahr geplant, dieser dürfte ebenfalls gut ankommen.