BMW: Nachfrage nach Elektroauto übertrifft die des Verbrenners

2 Kommentare

BMW zeigt sich von der Nachfrage nach dem ganz neuen iX3, der den Start der Neuen Klasse bei der Marke einleitet, positiv überrascht. Er übertreffe bisher alle Erwartungen, so BMW in der Automobilwoche, und schlägt sogar den Verbrenner.

Seit dem Start sind über 3.000 Bestellungen für den iX3 eingegangen, so BMW, damit liegt die Nachfrage über dem X3. Und laut BMW sei schon „absehbar, dass wir mit unserer Produktion im Jahr 2026 die hohe Nachfrage nicht bedienen werden können“. Aktuell würden viele Kunden das neue Elektroauto „blind“ kaufen.

In München laufen parallel dazu die Vorbereitungen für das zweite Modell der Neuen Klasse, das wird ein elektrischer 3er, also ein ganz neuer BMW i3. Dieser ist allerdings erst für nächstes Jahr geplant, dieser dürfte ebenfalls gut ankommen.

Mercedes CLA: Das kostet die neue Basisversion des Elektroautos

Mercedes bietet ab sofort eine neue Basisversion des elektrischen CLA an, bei der man auf einen LFP-Akku setzt und damit…

16. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

  1. Dom 🎖
    sagt am

    Wundert mich nicht. Die aktuelle Top-Ausstattung bekommt man schon für „nur“ 59k. Einfach mal danach googlen.
    Und da kann man ja nicht mehr sooo viel dazubuchen.

    Antworten
  2. P45 💎
    sagt am

    Ich warte auf Robert‘s Kommentar. Das kann doch unmöglich sein. Niemand kauft freiwillig e-Autos und im gehobenen Preissegment schon mal gar nicht.
    Also liebes Mobiflip-Team, das kann doch nur eine Ente sein… ach nein, das heißt ja jetzt Fake…

    Antworten

