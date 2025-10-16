Mercedes CLA: Das kostet die neue Basisversion des Elektroautos

Mercedes bietet ab sofort eine neue Basisversion des elektrischen CLA an, bei der man auf einen LFP-Akku setzt und damit bei den deutschen Marken den Anfang macht. Die Reichweite liegt bei 541 km und die Leistung bei 165 kW (224 PS).

Mit dieser neuen Version sinkt der Einstiegspreis auf 46.949,66 Euro, was für die Reichweite und Leistung und Größe grundsätzlich ein akzeptabler Preis wäre. Aber wir sprechen hier über Mercedes, da sagt der Basispreis leider gar nichts aus.

Unter 50.000 Euro wird das nichts

Ich habe mich mal durch den Konfigurator geklickt und wirklich alles weggelassen, was Optik betrifft und unnötig ist, aber bei Mercedes muss man ja sogar Pakete für kabelloses Laden der Smartphones oder Apple CarPlay buchen. Es ist also schon utopisch, wenn man denkt, dass man einen CLA für unter 50.000 Euro bekommt.

Aber, wenn man auf viel verzichten kann, sind etwas mehr als 50.000 Euro hier durchaus machbar. Da gibt es zwar ein Tesla Model 3 mit Allrad und maximaler Reichweite, aber hey, es ist Mercedes, da zahlt man doch gerne mehr für den Stern.