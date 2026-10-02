Gaming

GTA 6 hat jetzt eine Altersfreigabe (und besitzt In-App-Käufe)

Oliver Schwuchow
Von
Gta 6 Jason Duval

Die erste Altersfreigabe für GTA 6 ist da und während wir noch auf die USK warten (oder Rockstar diesen Hinweis noch nicht aktualisiert hat), so gibt es bereits eine Einstufung der ESRB (Entertainment Software Rating Board): M (wie Mature).

Grand Theft Auto VI ist also ab 17 Jahren, womit viele gerechnet haben, bei uns wird es sicher ab 18 Jahren sein, wie die anderen GTA-Spiele auch. Interessant ist nur, dass die heutige ESRB-Einstufung auch „In-App-Käufe“ für GTA 6 erwähnt.

Das wäre jetzt zwar nicht ungewöhnlich für das Jahr 2026, könnte aber auch nur das Upgrade für die Ultimate Edition sein. Oder vielleicht kann man das „Vintage Vice City Pack“, was alle Vorbesteller erhalten, auch nachträglich noch kaufen.

Gaming · 1. Oktober 2026

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