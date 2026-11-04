Mobilität

BMW überrascht mit neuer Prognose und rechnet mit Verlust

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

BMW hat seine Prognose für 2026 erneut einkassiert und rechnet mit einer EBIT-Marge von -0,5 % bis +0,5 % (bisher waren es 1-3 %, die Prognose wurde bereits im Sommer nach unten gesenkt). So schlecht läuft es doch aber auch nicht?

Richtig, denn BMW rechnet zwar jetzt mit einem „moderaten Rückgang“ bei den Auslieferungen, bisher war von einem „leichten Rückgang“ die Rede, und bei den Elektroautos geht man jetzt sogar von Wachstum statt Stillstand für 2026 aus.

BMW beschleunigt die „Neue Klasse“

Der Grund ist laut BMW die „Erweiterung und Intensivierung von Portfolio- und Strukturmaßnahmen“. Man baut das Portfolio also weiter um und setzt noch mehr auf die Neue Klasse, gewisse Investitionen sollen früher kommen. BMW rechnet mit einem größeren Einbruch in Zukunft und will diesen damit bestenfalls abwenden.

Die Autobauer haben die Krise seit Monaten kommen sehen, aber am Anfang mit eher verhaltenen Maßnahmen reagiert, die den Gewinn nicht zu sehr belasten sollten. Diese Zeiten sind vorbei, wir sind jetzt voll in der Disruption angekommen.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    E-Mobilität scheint für viele deutsche Autobauer eher ein Verlustgeschäft zu sein, daher versteht man den Personalabbau und das man weiterhin auch Verbrenner anbietet. Ähnliches sieht man ja auch bei den ganzen AI Anbietern. Open AI hat in 2025 alleine 38,5Mrd $ Verlust gemacht, Anthropic liegt aktuell bei einer Verschuldung von 156Mrd. $. Da fragt man sich wie lange das noch gut gehen wird.

    Antworten

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