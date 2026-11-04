BMW überrascht mit neuer Prognose und rechnet mit Verlust

BMW hat seine Prognose für 2026 erneut einkassiert und rechnet mit einer EBIT-Marge von -0,5 % bis +0,5 % (bisher waren es 1-3 %, die Prognose wurde bereits im Sommer nach unten gesenkt). So schlecht läuft es doch aber auch nicht?

Richtig, denn BMW rechnet zwar jetzt mit einem „moderaten Rückgang“ bei den Auslieferungen, bisher war von einem „leichten Rückgang“ die Rede, und bei den Elektroautos geht man jetzt sogar von Wachstum statt Stillstand für 2026 aus.

BMW beschleunigt die „Neue Klasse“

Der Grund ist laut BMW die „Erweiterung und Intensivierung von Portfolio- und Strukturmaßnahmen“. Man baut das Portfolio also weiter um und setzt noch mehr auf die Neue Klasse, gewisse Investitionen sollen früher kommen. BMW rechnet mit einem größeren Einbruch in Zukunft und will diesen damit bestenfalls abwenden.

Die Autobauer haben die Krise seit Monaten kommen sehen, aber am Anfang mit eher verhaltenen Maßnahmen reagiert, die den Gewinn nicht zu sehr belasten sollten. Diese Zeiten sind vorbei, wir sind jetzt voll in der Disruption angekommen.

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