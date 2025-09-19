Mobilität

BMW: Wir machen Software besser als andere

Autor-Bild
Von
|

BMW geht mit dem kommenden iX3 und der „Neuen Klasse“ für Autos einiges ganz neu an, man hat beispielsweise eine ganz neue Plattform und Software. Bei Autocar hat Mike Reichelt aber betont, dass es zum Start alles reibungslos laufen soll.

Bei BMW weiß man, dass so ein Neustart für andere Marken durchaus auch schon zu Problemen geführt hat, hier soll das nicht passieren. Und das ist wichtig, denn in den nächsten zwei Jahren wird das komplette BMW-Modellportfolio umgestellt.

Der Chef der Neuen Klasse betont aber auch, dass das vor allem daran liegt, dass BMW quasi alles intern entwickelt hat. Jeder Mitarbeiter muss den Schritt in die digitale Zukunft gehen, das sei mindestens genauso wichtig, wie der Schritt vom Verbrenner zum Elektromotor. Software ist am Ende vielleicht sogar noch wichtiger.

Es sei ein Fehler, wenn man digitale Dinge als klassischer Autohersteller auslagert, davon ist man bei BMW fest überzeugt, auch wenn man natürlich auch teilweise auf externe Software zugreift. Wie auf Android Automotive beim Infotainmentsystem.

Hyundai kündigt „Infotainment-Systemen der nächsten Generation“ an

Hyundai möchte ein besseres Erlebnis im Innenraum bieten und als jemand, der das ein oder andere Modell der Marke gefahren…

18. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW: Wir machen Software besser als andere
Weitere Neuigkeiten
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17 und Air: Heute ist Verkaufsstart
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio
Sonos Era 300 Detail
Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“
in Smart Home
God Of War Kratos Schrei
God of War: Ort für das neue Spiel steht wohl fest
in Gaming