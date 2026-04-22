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Bosch Home Comfort erweitert Sicherheitswarnung für Therm 4300 Geräte

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Das Unternehmen Bosch Home Comfort erweitert eine Sicherheitswarnung für bestimmte Gas-Durchlauferhitzer wegen möglicher Kohlenmonoxid-Gefahr.

Bosch Home Comfort informiert über eine erweiterte Sicherheitsmaßnahme für Geräte der Reihe Therm 4300, die seit 2019 produziert wurden. Laut Unternehmensangaben kann es unter ungünstigen Bedingungen zu erhöhten Kohlenmonoxidwerten im Abgas kommen. Im Extremfall sei eine Vergiftung möglich, insbesondere wenn zusätzlich Probleme im Abgassystem auftreten.

Betroffen sind laut Hersteller Geräte aller Leistungsgrößen dieser Baureihe in Deutschland. Als mögliche Ursache nennt Bosch eine starke Verschmutzung des Brenners, etwa durch fehlende Wartung. In Kombination mit schlechten Zugverhältnissen könne Abgas in den Aufstellraum gelangen.

So prüfen Verbraucher betroffene Bosch-Geräte

Verbraucher sollen anhand der Seriennummer prüfen, ob ihr Gerät betroffen ist. Diese befindet sich laut Bosch auf dem Typenschild im Inneren des Geräts. Für betroffene Haushalte stellt das Unternehmen einen kostenlosen Kohlenmonoxid-Melder bereit.

Empfohlene Maßnahmen im Überblick

  • Warmwasserbetrieb auf maximal 15 Minuten begrenzen
  • Für ausreichende Frischluftzufuhr sorgen
  • Gerät regelmäßig warten lassen
  • Seriennummer online überprüfen

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