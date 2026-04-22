tado° bekommt Multi-Home-Steuerung für Thermostate

Das Smart-Home-Unternehmen tado° ermöglicht die Steuerung mehrerer Haushalte über ein Konto ab Sommer 2026.

Tado° kündigt eine Funktion an, mit der Nutzer smarte Thermostate in bis zu fünf Wohneinheiten über ein Konto steuern können, etwa Hauptwohnsitz, Ferienwohnungen oder kleine Büros. Laut Unternehmen ist die Nutzung ohne Zusatzkosten geplant. Start ist Sommer 2026, mit Ziel einer zentralen App-Steuerung.

Multi-Home Steuerung und integrierte Services

Die Plattform führt eine zentrale Rollenverwaltung mit Admin, der Zugriffe und Abos steuert. Verschiedene Geräteserien wie tado° X und V3+ können parallel genutzt werden. Auch die Klimaanlagensteuerung wird in das System integriert.

Kernfunktionen

Admin- und Nutzerrechte pro Haushalt

Kompatibilität mehrerer Produktgenerationen

Gemeinsame Steuerung von Heizung und Klimaanlage

Ich halte die Erweiterung für konsequent, da sie mehrere Wohnorte in einer App bündelt. Sobald die Umsetzung startet, werden wir das Thema noch einmal aufgreifen.

Zu den Produkten von tado° →

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