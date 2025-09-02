Smart Home

Bosch Smart Home: Bewegungsmelder II [+M] vorgestellt

Bosch Smart Home stellt den neuen Bewegungsmelder II [+M] vor, der Bewegungserkennung, Orientierungslicht und flexible Bedienung kombiniert. Das Gerät ist für Innen- und Außenbereiche geeignet und unterstützt sowohl das Bosch Smart Home System als auch Matter-Systeme.

Der Bewegungsmelder II [+M] verfügt über einen Erfassungsbereich von bis zu 13 Metern und einen Kleintierfilter für Tiere bis 80 cm Höhe, um Fehlalarme zu reduzieren. Bei Bewegung und schwachem Umgebungslicht aktiviert sich automatisch das integrierte Orientierungslicht.

Das Gerät erfüllt die Schutzklasse IP55, wodurch es wetterfest ist und sich für unterschiedliche Einsatzbereiche eignet. Laut Unternehmensangaben kann der Bewegungsmelder sowohl innerhalb des Bosch Smart Home Systems als auch in Matter-basierten Smart-Home-Setups genutzt werden.

Funktionen und Sicherheit im Detail

Die Alarmfunktionen des Bewegungsmelders sind laut Bosch Smart Home auf professionelle Standards ausgelegt (EN Grad 2-Zertifizierung). Im Alarmfall wird vor Ort ein Signal ausgelöst und Nutzer erhalten eine Push-Benachrichtigung inklusive Kamera-Livebild zur Validierung.

Manipulationsversuche werden durch einen Abriss-Alarm erkannt. Das Orientierungslicht kann individuell in Lichtempfindlichkeit und Intensität angepasst werden und dient optional als dezente Statusanzeige für ein aktiviertes Alarmsystem.

Weitere Funktionen des Bewegungsmelders II [+M]

  • Automatische Steuerung von smarten Lampen bei erkannter Bewegung
  • Sensoren für Temperatur, Helligkeit und Erschütterung zur Umsetzung smarter Szenarien
  • Taschenlampenfunktion zur Aktivierung des Orientierungslichts per Knopfdruck
  • Einfache Montage per Schrauben oder Klebemittel, flexible Positionierung möglich
  • Integration in Bosch Smart Home oder Matter-Systeme zur zukunftssicheren Nutzung

Der Bewegungsmelder II [+M] ist ab sofort für 49,95 Euro inklusive MwSt. erhältlich.

