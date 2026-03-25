Mobilität

Bund startet Förderung für Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern

Autor-Bild
Von
Google News
|

Das Bundesverkehrsministerium startet ein Förderprogramm über 500 Millionen Euro für Ladeinfrastruktur an Mehrparteienhäusern.

Das Programm soll laut Bundesministerium für Verkehr den Zugang zu privaten Lademöglichkeiten verbessern, insbesondere bei den rund 9 Millionen Stellplätzen in Wohnanlagen. Gefördert werden Wallboxen, technische Ausstattung, Netzanschlüsse sowie bauliche Maßnahmen. Anträge können ab dem 15. April 2026 gestellt werden.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder erklärte, dass fehlende Lademöglichkeiten häufig ein Hindernis für den Umstieg auf E-Autos seien. Ziel sei es laut Ministerium, Investitionen attraktiver zu machen und die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität zu erhöhen.

Förderbedingungen und Zielgruppen im Überblick

Wichtige Eckpunkte der Förderung:

  • Bis zu 500 Mio. Euro Gesamtvolumen
  • Maximal 22 kW Ladeleistung pro Ladepunkt
  • Förderung bis zu 2.000 Euro je Stellplatz
  • Mindestens 20 Prozent Vorverkabelung erforderlich
  • Mindestens sechs Stellplätze pro Projekt

Das Programm umfasst drei Förderaufrufe für Wohnungseigentümergemeinschaften, kleinere Unternehmen sowie größere Wohnungsbestände. Während kleinere Antragsteller nach Eingang berücksichtigt werden, erfolgt die Vergabe bei großen Unternehmen über ein wettbewerbliches Verfahren. Die Umsetzung begleitet die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur laut Angaben der NOW GmbH.

Ich halte den Ansatz für sinnvoll, weil er ein zentrales Problem adressiert, nämlich das Laden im Wohnumfeld. Entscheidend wird sein, ob die Förderung schnell und unbürokratisch bei den Eigentümern ankommt.

Bmw Elektro Auto Laden

Kein Abo, klare Preise: Dieses Modell könnte den Lademarkt endlich voranbringen

Der Energieversorger Vattenfall InCharge führt neue Preise für Schnellladen ohne Abo und Zusatzgebühren in Deutschland ein. Seit dem 23.03.2026 können…

25. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Bund startet Förderung für Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern
Weitere Neuigkeiten
Ard Hoerfunk Audiothek
Fast jeder Zweite hört ARD Radio
in Unterhaltung
Sony Honda Afeela Prototyp Header
Sony stellt überraschend Pläne für Elektroautos ein
in Mobilität
Bmw Elektro Auto Laden
Kein Abo, klare Preise: Dieses Modell könnte den Lademarkt endlich voranbringen
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID Polo: So sieht der elektrische Polo aus
in Mobilität
macOS Tahoe: Viertes großes Update für die Mac-Plattform veröffentlicht
in Firmware
Dkb Header
DKB-App Update: Sofortüberweisungen jetzt flexibler nutzbar
in Fintech
OpenAI fährt seine Video-Ambitionen zurück
in Dienste
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Riester war ein Flop – jetzt kommt der große Neustart für die private Altersvorsorge
in Fintech
Das kostet der neue Opel Astra als Elektroauto
in Mobilität
Herr Der Ringe Ring
Der Herr der Ringe: Neuer Film „Shadows of the Past“ bestätigt
in Unterhaltung