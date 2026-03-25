Kein Abo, klare Preise: Dieses Modell könnte den Lademarkt endlich voranbringen

Der Energieversorger Vattenfall InCharge führt neue Preise für Schnellladen ohne Abo und Zusatzgebühren in Deutschland ein.

Seit dem 23.03.2026 können Nutzer ihr E-Auto an Schnellladestationen des Betreibers zu 0,44 €/kWh oder 0,49 €/kWh laden. Laut Unternehmensangaben gilt das Angebot deutschlandweit an eigenen DC- und HPC-Stationen mit mindestens 50 kW Ladeleistung. Blockiergebühren fallen nicht an, eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Die Nutzung soll unabhängig vom Zahlungsmittel möglich sein. Welche Preise an welchem Standort gelten, können Nutzer laut Anbieter über die Vattenfall InCharge App oder eine bereitgestellte Karte einsehen. Eine verbesserte Kartenfunktion mit Filteroptionen ist angekündigt.

Schnellladen ohne Abo und mit festen Preisen

Ein Teil der Standorte befindet sich auf Parkplätzen von Einzelhändlern wie Netto, famila oder Combi. Dadurch soll sich die Ladezeit laut Unternehmen mit Einkäufen oder Pausen kombinieren lassen. Zusätzlich wird ein 24/7-Kundenservice für Fragen rund um die Nutzung angeboten.

Zu beachten ist, dass die Preise ausschließlich für Stationen gelten, die direkt von Vattenfall betrieben werden. Ladevorgänge über Roaming-Partner sind ausgenommen, da deren Preise laut Anbieter nicht beeinflusst werden können.

Ich halte das für einen Schritt in die richtige Richtung, weil hier genau die Punkte adressiert werden, die Nutzer seit Jahren stören. Klare Preise, kein Abo und kein unnötiger Aufwand senken die Hürde im Alltag spürbar. Für mich ist das ein gutes Beispiel dafür, wie Elektromobilität funktionieren sollte. Einfach, transparent und ohne versteckte Bedingungen. Wenn andere Anbieter diesen Ansatz aufgreifen, könnte das den gesamten Lademarkt deutlich attraktiver machen.