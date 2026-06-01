Vergesst iOS 27: Apple plant „signifikantes“ Update mit iOS 28

Apple zeigt uns in einer Woche, was im Herbst mit iOS 27 ansteht. Es gibt sehr viel Feinschliff, Optimierungen beim Design und wieder viel KI mit Siri 2.0 dank Google-Technik. Für mich ein wichtiges Update, aber es ist kein großes Update von Apple.

Der Feinschliff hätte, wenn man iOS 26 besser optimiert hätte, nicht nötig sein müssen, wie auch bei den Anpassungen von Liquid Glass, und die bessere KI war auch schon viel früher versprochen. Eigentlich ist iOS 27 sogar das finale iOS 26.

Laut Mark Gurman von Bloomberg wird aber 2027 mal wieder ein „signifikantes“ Update folgen, denn iOS 28 sei schon jetzt auf dem Weg zu einem großen Update. Leider nannte die Quelle in ihrem Newsletter noch keine Details zu den Features.

2027 ist übrigens das 20. Jubiläum des iPhones, womöglich hebt sich Apple daher auch ein paar Neuerungen dafür auf. Mit dem Feinschliff an iOS 26, und vor allem auch den Anpassungen für das faltbare iPhone, hat man für 2026 genug zu tun.

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