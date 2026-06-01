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Microsoft bestätigt: Keine Details zur neuen Xbox diese Woche

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Am Sonntag findet das jährliche Juni-Event für die Xbox statt, das größte Event im Jahr, wenn es um Gaming bei Microsoft geht. Die schlechten Nachrichten haut man daher schon jetzt raus, das neue Fable wird beispielsweise doch noch verschoben.

Aber es wird auch keine neuen Details zur neuen Xbox alias Projekt „Helix“ geben, das wollte Microsoft direkt im Vorfeld betonen, damit keine falschen Erwartungen entstehen. Es wird 2026 noch Details geben, aber am Sonntag geht es um Spiele.

Schade, ich hätte durchaus gehofft, dass uns Microsoft eine erste Preview für die Zukunft der Xbox liefert, was ja durchaus üblich im E3-Zeitraum bei alten Xbox-Konsolen war. Aber man überarbeitet derzeit die Strategie der Xbox und vielleicht betrifft das auch die neue Hardware und man ist noch nicht ganz bereit dafür.

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