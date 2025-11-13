Gesellschaft

Bundesrat will Rauchverbot in Autos mit Kindern

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Rauchen No Smoking

Bundesrat drängt auf Rauchverbot in geschlossenen Autos bei Anwesenheit Minderjähriger oder Schwangerer.

Der Bundesrat fordert in einem Gesetzentwurf (PDF) eine Änderung des Bundesnichtraucherschutzgesetzes, die das Rauchen in geschlossenen Fahrzeugen untersagt, wenn Minderjährige oder Schwangere mitfahren, heißt es in der Vorlage der Länder.

Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums sind derzeit rund eine Million Minderjährige in Deutschland Tabakrauch im Auto ausgesetzt.

Die Begründung verweist darauf, dass Kinder und Ungeborene in geschlossenen Räumen dem Passivrauchen besonders stark ausgesetzt sind. Das gelte in besonderem Maß für Fahrzeugkabinen. Bereits eine Zigarette könne die Belastung in wenigen Minuten auf ein Vielfaches einer stark verrauchten Gaststätte steigern, so die Argumentation.

Nichtraucherschutz im Auto: Regelungsziel und Streitpunkte

Nach Untersuchungen des DKFZ werden bei Kindern zahlreiche gesundheitliche Folgen mit Passivrauchen in Verbindung gebracht, darunter Lungenschädigungen, Atemwegsbeschwerden, eingeschränkte Lungenfunktion, Mittelohrentzündungen und ein erhöhtes Risiko für den plötzlichen Kindstod. Der Entwurf knüpft daran an, um die Exposition im Fahrzeug gezielt zu reduzieren.

In ihrer Stellungnahme erinnert die Bundesregierung an gleichlautende Vorstöße des Bundesrats aus den Jahren 2019 und 2022 und begrüßt einen Rauchverzicht im Auto bei Anwesenheit Minderjähriger. Zugleich verweist sie auf verfassungsrechtliche Bedenken gegen die bundesgesetzliche Regelungskompetenz.

Kernpunkte des Vorstoßes

  • Rauchverbot in geschlossenen Fahrzeugen mit Minderjährigen oder Schwangeren
  • Begründung mit hoher Passivrauchbelastung in Fahrgasträumen
  • Gesundheitsrisiken für Kinder laut DKFZ
  • Bundesregierung begrüßt Ziel, sieht Verfassungsfragen

Abschließend stellt die Bundesregierung den Ländern eine Prüfung nahe, ob entsprechende Vorgaben über Landesnichtraucherschutzgesetze geregelt werden können. Aus meiner Sicht wirkt der Ansatz folgerichtig, aber ohne Klärung der Zuständigkeit droht der Vorstoß erneut im Föderalismus stecken zu bleiben.

Heizung Katze

Energieversorgung im Wandel: Stadtwerke bereiten sich auf den Gasausstieg vor

Fast die Hälfte der Stadtwerke weiß laut VKU-Umfrage noch nicht, wie sie ihre Gasnetze künftig nutzen oder stilllegen wollen. Eine…

24. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Daniel 🍀
    sagt am

    Der Bundesrat sollte sich eher mal dafür einsetzen, dass das Nichtraucherschutzgesetzt in Gebäuden in allen Bundesländern gleich ausgelegt wird. Es nervt einfach nur, dass man in NRW ohne sich sorgen machen zu müssen in alle Bars kann ohne am nächsten Tag wie ein Aschenbecher zu riechen, aber in z.B. Hessen kleine Bars ohne zubereitetes Essen immer noch das Rauchen im Gebäude erlauben dürfen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Bundesrat will Rauchverbot in Autos mit Kindern
Weitere Neuigkeiten
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen übernimmt die Hermes-Versandkosten
in Handel
DJI Neo 2: Das ist die neue Drohne für Einsteiger
in News
Tf Bank
TF Bank Tagesgeld mit 2,80 % p. a. gestartet
in Fintech
Amazon startet erste Black Friday Angebote 2025
in News
Polestar 7: Das neue Elektroauto geht die Sache anders an
in Mobilität
Klarna Logo Header
Klarna Festgeld+: Diese Zinsanpassungen starten jetzt
in Fintech
Valve und die ganz große Gaming-Überraschung
in Gaming
Das erste Samsung Galaxy Z TriFold kommt
in Smartphones
Happy Sim
Happy SIM startet Black-Week-Tarife
in Tarife
Otelo
Otelo startet Black-Week-Aktion mit Tarifvorteilen
in Tarife