Gesellschaft

Bundesregierung beschließt Strategie für Rechenzentren

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar
Hightech in Deutschland (KI)

Die Bundesregierung hat eine Strategie zum Ausbau von Rechenzentren beschlossen und setzt dabei auf mehr Kapazität bis 2030.

Deutschland zählt laut Regierungsangaben bereits zu den führenden Standorten in Europa mit über 2.000 Anlagen. Um diese Position zu sichern, sollen die Kapazitäten bis 2030 mindestens verdoppelt und speziell für Künstliche Intelligenz sowie High Performance Computing vervierfacht werden.

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger erklärte dazu, dass zusätzliche Rechenleistung eine zentrale Voraussetzung für digitale Anwendungen sei. Geplant sind unter anderem mehr verfügbare Flächen, schnellere Genehmigungsverfahren und eine sichere sowie bezahlbare Energieversorgung.

Rechenzentren: Ziele, Maßnahmen und Umsetzung der Strategie

Die Strategie umfasst 28 Maßnahmen in drei Bereichen. Im Fokus stehen Energie und Nachhaltigkeit, etwa durch schnellere Netzanschlüsse, stärkere Nutzung erneuerbarer Energien sowie mehr Effizienz und Abwärmenutzung.

Die zentralen Handlungsfelder im Überblick:

  • Energieversorgung, Effizienz und Nachhaltigkeit
  • Schnellere Planung und Bereitstellung von Flächen
  • Technologische Entwicklung und digitale Souveränität

Im Bereich Technologie soll insbesondere ein Ökosystem rund um Rechenzentren gestärkt werden. Dazu gehören laut Bundesregierung auch Forschungsnetzwerke, Cloud-Lösungen für Behörden sowie Rahmenbedingungen für europäische KI- und Cloud-Angebote.

Die Umsetzung der Maßnahmen soll gemeinsam mit Ländern, Wirtschaft und Wissenschaft erfolgen. Nach Regierungsangaben sollen alle Vorhaben innerhalb von zwölf Monaten angestoßen und regelmäßig überprüft werden.

Ich sehe in der Strategie einen erwartbaren Schritt, da steigende KI-Anwendungen zwangsläufig mehr Infrastruktur erfordern, entscheidend wird aber die konkrete Umsetzung bei Energie und Genehmigungen sein.

Echtzeitdaten für ganz Deutschland: Das steckt hinter dem Google-Maps-Deal

Der Verband DELFI e.V. und Google vereinbaren eine Kooperation zur Bereitstellung deutschlandweiter ÖPNV-Echtzeitdaten. Ziel der Vereinbarung ist es, qualitätsgesicherte Fahrplandaten…

18. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Bei den letzten beiden Punkten, vereinfachte Bürokratie und bezahlbare Strompreise, habe ich Stand jetzt noch so meine Bedenken. 😄
    Wobei: Wenn es selbst in Berlin jetzt vor kommt, dass Bürgerämter kompetent, freundlich und effizient arbeiten im Sinne der Bürger, dann könnte das vielleicht auch auf Bundesebene was werden? 🤔

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Bundesregierung beschließt Strategie für Rechenzentren
Weitere Neuigkeiten
Hyundai wertet sein günstiges Elektroauto auf
in Mobilität
Apple fixt mit watchOS 26.4 einen Kritikpunkt
in Firmware
Netto Marken Discount Pick&go Regensburg Fast Exit Terminal Kartenzahlung Ii
Verbraucherzentrale scheitert: App-Rabatte bei Netto bleiben erlaubt
in Handel
BMW i4 wird 2027 eingestellt: Wie geht es weiter?
in Mobilität
Apple stellt iOS 26.4 fertig: Wann kommt das Update?
in Firmware
Crimson Desert: Erste Test-Wertungen sind da und sehr gemischt
in Gaming
Disney kündigt Lilo & Stitch 2 für 2028 an
in Unterhaltung
Sparschwein Sparen
Hanseatic Bank erhöht Zinsen für SparBriefe
in Fintech
eero Outdoor 7 erweitert WLAN-Abdeckung in Außenbereichen
in News
Visa-Daten zeigen klaren Wandel: Nutzer kehren Bargeld den Rücken
in Fintech