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Echtzeitdaten für ganz Deutschland: Das steckt hinter dem Google-Maps-Deal

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| 3 Kommentare

Der Verband DELFI e.V. und Google vereinbaren eine Kooperation zur Bereitstellung deutschlandweiter ÖPNV-Echtzeitdaten.

Ziel der Vereinbarung ist es, qualitätsgesicherte Fahrplandaten gebündelt bereitzustellen und deren Nutzung auf Plattformen wie Google Maps zu ermöglichen. Laut DELFI sollen Fahrgäste dadurch präzisere Prognosen zur Pünktlichkeit erhalten und ihre Reisen besser planen können.

Die technische Umsetzung erfolgt über den DELFI-RegioCluster Nord, betrieben vom Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen sowie weiteren Partnern. Google erhält die Daten zentral aus einer Quelle, was laut Unternehmensangaben effizientere Strukturen und klar definierte Zuständigkeiten schaffen soll.

Deutschlandweite Echtzeitdaten für Google Maps

Die bereitgestellten Informationen basieren auf dem internationalen Standard GTFS Realtime. Dieses Format ermöglicht eine interoperable Integration in bestehende Systeme und gilt als Grundlage für die Verarbeitung von Prognosedaten im öffentlichen Verkehr.

Laut Google soll die Kooperation die Sichtbarkeit des Nahverkehrs stärken und die Planungssicherheit für Nutzer verbessern. Auch DELFI betont, dass die Bündelung der Daten langfristig zur Attraktivität des ÖPNV beitragen soll.

Info

Was ist passiert?

  • DELFI und Google arbeiten künftig offiziell zusammen
  • Google bekommt Zugriff auf Live-Daten von Bus und Bahn in ganz Deutschland
  • Diese Daten werden in Google Maps angezeigt

Was bedeutet das konkret?

  • Du siehst in Google Maps genauer, ob dein Bus oder Zug verspätet ist
  • Routen werden realistischer berechnet, weil aktuelle Daten genutzt werden
  • Du musst weniger zwischen verschiedenen Apps wechseln

Wie funktioniert das im Hintergrund?

  • DELFI sammelt die Daten von vielen Verkehrsverbünden in Deutschland
  • Google bekommt diese Daten gebündelt aus einer zentralen Quelle
  • Die Infos werden automatisch in Google Maps eingebaut

Warum ist das wichtig?

  • Der ÖPNV wird sichtbarer, weil viele Menschen Google Maps nutzen
  • Fahrgäste können ihre Wege besser planen
  • Verspätungen oder Änderungen werden schneller angezeigt

Kurz gesagt: Google Maps wird in Deutschland deutlich besser darin, Bus und Bahn in Echtzeit anzuzeigen.

Ich halte die Kooperation für einen logischen Schritt, da viele Nutzer ohnehin Google Maps zur Navigation verwenden und zusätzliche Echtzeitdaten den praktischen Nutzen spürbar erhöhen können.

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  1. Michael T. 👋
    sagt am

    was ist mit den anderen Navi-Anbietern? wenn ich etwas anderes nutze, bin ich der Dumme und der andere Anbieter auch. und zudem erhöht sich unsere Abhängigkeit von US-Tech weiter und unsere Daten sind umso mehr in der Hand von Donald Trump!

    Antworten
  2. Christian 🔆
    sagt am

    Ui….sehr spannend. Bin gespannt wie zuverlässig das funktionieren wird.

    Antworten
  3. Sam 🏆
    sagt am

    Hat Öffi auf diese Daten auch Zugriff?

    Antworten

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