bunq führt Festgeldkonten mit garantierten Zinsen ein

Die Neobank bunq bietet ab sofort Festgeldkonten mit garantierten Zinssätzen an.

Das Unternehmen gab bekannt, dass Sparer nun die Möglichkeit haben, ihr Geld zu festen Laufzeiten zwischen drei und 24 Monaten anzulegen. Laut bunq beträgt der maximale Zinssatz derzeit 2,11 Prozent pro Jahr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Zinsen werden über die gesamte Festlaufzeit garantiert.

Bunq präsentiert Konditionen und Sicherheit

Für drei Monate liegt der Zinssatz bei 1,76 Prozent jährlich, für sechs Monate bei 1,86 Prozent und für 24 Monate bei 1,91 Prozent. Die Einlagen der Kunden sind laut Angaben des Finanzdienstleisters bis zu 100.000 Euro über die niederländische Einlagensicherung (DGS) abgesichert.

Konditionen im Überblick:

3 Monate: 1,76 % p. a.

6 Monate: 1,86 % p. a.

12 Monate: 2,11 % p. a.

24 Monate: 1,91 % p. a.

Mit dem neuen Angebot erweitert bunq sein Produktportfolio im Bereich der verzinsten Sparlösungen und positioniert sich stärker im Wettbewerb europäischer Neobanken. Nach Unternehmensangaben soll das Produkt vor allem sicherheitsbewusste Anleger ansprechen, die feste Laufzeiten bevorzugen.

Zum bunq Festgeld →

