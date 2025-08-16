Fintech

BVR-Analyse zeigt Rekordlücke zwischen geplantem und tatsächlichem Sparen

Eine aktuelle Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zeigt, dass viele Menschen in Deutschland auch im Jahr 2025 ihre eigenen Sparziele nicht erreichen werden.

Trotz einer weiterhin hohen Sparquote liegt die tatsächliche Ersparnis im Durchschnitt bei lediglich 192 Euro pro Monat. Die Befragten geben jedoch an, rund 298 Euro sparen zu müssen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Die Differenz von 106 Euro ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebung. Besonders betroffen sind Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen, da bei ihnen das Potenzial zur Erhöhung der Sparleistung gering ist.

Steigende Sparnotwendigkeit, stagnierende Vorsorge

Die Untersuchung verdeutlicht, dass der wahrgenommene Bedarf an Ersparnissen in allen Einkommensgruppen zunimmt, jedoch nur Haushalte mit hohen Einkommen ihre Ziele erreichen. Zugleich ist das Geldvermögen in Deutschland laut Bundesbank im Jahr 2024 nominal um 7,4 Prozent auf etwa 9,42 Billionen Euro gestiegen. Bereinigt um die Inflation, liegt es jedoch weiterhin unter dem Niveau von 2022.

Haushalte mit geringerem oder mittlerem Vermögen setzen zudem oft auf niedrig verzinste oder renditeschwache Anlageformen. Das erschwert den langfristigen Vermögensaufbau.

Der BVR sieht in besseren Zugängen zu renditestarken Vorsorgelösungen, vereinfachten Produkten und gezielter Förderung zentrale Schritte, um die Vorsorgelücke zu verringern. Maßnahmen wie die geplante Frühstartrente oder die Reform der Riester-Rente sind aus Sicht des Verbandes zwar richtige Impulse, reichen jedoch nicht aus. Vorgeschlagen wird unter anderem ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot für alle Erwerbstätigen.

